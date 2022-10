Orquestras sociais se apresentam hoje no Theatro Municipal do Rio

O projeto Orquestras Sociais – Cultura e Cidadania se encerra hoje (15) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A sessão deste sábado, que começa às 16h, terá apresentações da Orquestras de Câmara do Palácio Itaboraí (da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz), da Orquestra e Banda da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), além de quatro projetos musicais de comunidades cariocas.

Os projetos de favelas do Rio são: Solar meninos de luz (do Cantagalo), Além do morro (do Chapéu Mangueira), Casa amarela (da Providência) e Escola de música da Rocinha.

A entrada é gratuita. Cada pessoa pode retirar até quatro ingressos no site do Theatro Municipal.

O projeto Orquestras Sociais é uma parceria da Fiocruz com a Unirio e o Instituto Villa Lobos, através da lei de incentivo à cultura do município do Rio de Janeiro. Antes do concerto deste sábado, foram feitas várias etapas, como a de oficinas ministradas por oito professores dos cursos de música da Unirio, cinco visitas ao Instituto Villa Lobos, além de um festival nas dependências da universidade federal.