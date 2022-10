Parque Nacional do Iguaçu reabre atrações

O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu, no oeste do Paraná, fronteira com a Argentina, continua hoje (17) recebendo turistas, inclusive com o acesso liberado ao mirante da Garganta do Diabo. A passarela tinha sido fechada na última semana, devido ao forte volume de água na vazão das Cataratas do Iguaçu.

A vazão registrada na última quinta-feira (13) foi de 16 milhões e 500 mil litros d’água por segundo, 11 vezes acima da média, que é de 1 milhão e 500 mil litros.

Com a diminuição da vazão, a passarela foi reaberta no sábado. Hoje, a atração continua recebendo turistas. “A vazão da Patrimônio Mundial Natural continua alta, registrando 4 milhões e 800 mil litros por segundo. O maior conjunto de quedas d’água do planeta está deslumbrante e preparado para receber os visitantes”, afirmou a administração do parque, em nota.

Além da passarela que dá acesso ao mirante, todos os atrativos estão liberados ao público. Entre eles, o Macuco Safari - Passeio de barco e selva, o restaurante Porto Canoas e o sobrevoo de helicóptero com a Helisul.

Para visitar o Parque Nacional do Iguaçu é necessário adquirir o ingresso pelo site oficial, com escolha do dia e horário para o passeio. Os ingressos são limitados.