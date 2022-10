Piloto Igor Melo é o entrevistado de hoje do Sem Censura

O programa Sem Censura desta segunda-feira (10) recebe o piloto de rali Igor Melo. A jornalista Marina Machado conversa com o competidor sobre os desafios do Rally dos Sertões, do qual participa há 24 anos. O programa vai ao ar às 21h30 na TV Brasil.

Igor Nogueira Alves de Melo nasceu em Goiânia, em 1979, é piloto e navegador do Rally dos Sertões desde 1998.

O Rally dos Sertões é realizado todos os anos, tem duração de dez dias e reúne uma caravana de duas mil pessoas, envolvendo governos estaduais, prefeituras, investidores privados e empresas de comunicação como parceiros. Movimenta cerca de R$ 50 milhões por edição. As quatro primeiras etapas da competição são válidas para o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country.

A primeira edição da competição foi realizada em 1993 e teve a participação de 34 motos, única categoria na época. Com largada em Campos do Jordão e chegada nas praias do Rio Grande do Norte, foram 3.500 quilômetros (km) de percurso. Atualmente, o evento tem trajeto de 5 mil quilômetros, que passa por estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Na competição de 2022 o prêmio foi distribuído entre os condutores que tiveram a melhor pontuação de condução nas categorias de motos, quadriciclos, veículos utilitários, carros e caminhões.

Os navegadores de rali Claudinha Grandi e Rodrigo Mello participam desta edição como debatedores convidados.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h30, logo após a novela A Terra Prometida.

Sem Censura – piloto Igor Melo

Segunda-feira (10), às 21h30, na TV Brasil

