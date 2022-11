Chuva de granizo e temporal atingem o Rio de Janeiro

Vários bairros do município do Rio foram atingidos por um temporal no fim da tarde de ontem (8). Em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade, choveu granizo. A estrada Menezes Côrtes, que liga Jacarepaguá ao Grajaú, na zona norte, ficou tomada por pedras dos mais variados tamanhos.

Já as comunidades do Vidigal e da Rocinha, na zona sul do Rio, foram atingidas por um forte temporal. Segundo o Centro de Operações Rio, entre 17h e 17h15, houve registro de chuva muito forte na Rocinha - 17,2 milímetros (mm) e no Vidigal, com 13,6 mm.

Estágio de Mobilização

O Centro de Operações da prefeitura do Rio informou que a cidade entrou em estágio de mobilização no fim da tarde, por conta da previsão de chuva moderada.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

Para esta quarta-feira (9), a previsão do tempo do Sistema Alerta Rio é de pancadas de chuva isoladas. O tempo no Rio segue influenciado por áreas de instabilidade que atuam em vários níveis da atmosfera.