Desabamento de prédio deixa um morto na Rocinha, na zona sul do Rio

O desabamento de uma edificação de três andares na Favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, deixou uma pessoa morta, segundo o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. A vítima é um homem cuja identidade não foi informada pela corporação.

As equipes de salvamento foram acionadas por volta de 8h25 para se deslocar até o local do desabamento, na Travessa da Luz, em uma localidade da Rocinha conhecida como Descida do Largo do Boideiro.

A informação, ao longo da manhã, era de que havia um desaparecido, o que se confirmou por volta das 14h20, quando o homem foi encontrado já sem vida sob os escombros.

Participaram do trabalho bombeiros dos quartéis da Gávea e Humaitá, além do Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, que conta com cães farejadores, e do Grupamento de Busca e Salvamento, da Barra da Tijuca.

Não há relatos de outras possíveis pessoas soterradas, e os militares continuam no local realizando trabalho de prevenção e retirada de entulho.