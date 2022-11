Detran-RJ realiza segundo mutirão para atender motociclistas

O Departamento de Trânsito do Rio (Detran-RJ) realiza hoje (5) o segundo mutirão do ano para atender exclusivamente motociclistas no município do Rio, em São Gonçalo e na Baixada Fluminense (Belford Roxo). Como no primeiro mutirão, ocorrido em 22 de outubro, não há necessidade de agendamento prévio.

São oferecidos serviços de emissão e renovação de carteiras de habilitação e os relacionados às motocicletas, como transferência de propriedade, troca de placas, segunda via de Certificado de Registro de Veículo (CRV) e primeira licença, entre outros.

O atendimento será realizado por ordem de chegada nos seguintes postos: Aerotown, na Barra da Tijuca; Largo do Machado; Campo Grande; Avenida Francisco Bicalho, Neves (São Gonçalo) e Belford Roxo. Em todos os postos também haverá distribuição gratuita aos motociclistas de antenas de proteção contra linhas de pipa.

Os mutirões para motociclistas fazem parte da campanha Entrega 5 Estrelas, uma parceria do Detran.RJ, com a Federação do Comércio do Rio (Fecomércio RJ) e o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), com foco na segurança no trânsito e na prevenção de acidentes envolvendo motofretistas e mototaxistas, profissionais que usam motocicletas para entregar produtos e transportar passageiros.

O presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, disse que um segundo mutirão para oferecer atendimento especial aos motociclistas. "É uma forma de facilitar a vida de motofretistas e mototaxistas que não conseguem tempo para ir aos postos do Detran durante a semana”, afirmou.

Financiamento

Os correspondentes de crédito da Agência de Fomento do Rio (AgeRio), do governo do Estado, também participarão do mutirão para apresentar a Motofrete, linha de microcrédito voltada exclusivamente para os motociclistas que fazem entregas.

Com valor de financiamento de até R$ 21 mil, o crédito pode ser solicitado para aquisição e manutenção do veículo, além da compra de máquinas e equipamentos usados no trabalho, como baú, mochila de entrega, bagageiro, capacete e colete, entre outros itens. O prazo de pagamento é de 24 meses, com taxa de juros de 0,25% ao mês.

O mutirão também estará aberto aos motociclistas não profissionais, inclusive os integrantes dos motoclubes do Rio de Janeiro. Os postos estarão abertos das 8h às 13h, mas pede-se aos motociclistas para chegar até 12h30, para serem atendidos a tempo. Outros mutirões exclusivos para motociclistas ainda serão realizados até o fim deste ano.