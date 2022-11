Presidente da Conab comenta previsões para safra 2022/2023

O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Guilherme Ribeiro, comentou, durante entrevista ao programa A Voz do Brasil, os resultados divulgados pela companhia na última quarta-feira (9). O balanço estima que a safra de grãos 2022/2023 deve chegar a uma produção de 313 milhões de toneladas, quase 42 milhões de toneladas a mais que na safra anterior.

De acordo com Ribeiro o aumento foi influenciado basicamente pelo crescimento da área plantada. “É bom nós lembrarmos que estamos tendo uma recuperação da produtividade principalmente nos estados do sul e também do Mato Grosso do Sul”, acrescentou.

O presidente da Conab comentou a produção de soja, cuja estimativa gira em torno de 153,5 milhões de toneladas. Ele explicou a preferência dos agricultores por este grão devido à rentabilidade maior que a soja está dando para os agricultores. “Isso incentiva eles a mudarem de cultura e buscarem soja nesse momento”

De acordo com Guilherme Ribeiro, o avanço da soja se deu em áreas degradadas antes utilizadas para pastagem. A cultura cresceu sobretudo nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Assista na íntegra: