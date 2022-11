PRF ampliará fiscalização nas estradas no feriado prolongado do dia 15

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, na madrugada de hoje (11), a Operação Proclamação de República 2022. É para garantir segurança e fluidez nas rodovias federais, bem como prevenir acidentes e criminalidade em locais onde as estatísticas indicam maiores riscos. O policiamento será reforçado principalmente nas estradas mais movimentadas.

A operação está prevista para terminar no fim do dia 15 de novembro, na próxima terça-feira, o que, segundo a PRF, deve resultar em uma maior circulação de veículos devido ao feriado prolongado - fatores que, na avaliação do órgão, “contribuem para o aumento da violência no trânsito, podendo provocar elevação na quantidade de acidentes graves, feridos e mortos”.

A fim de prevenir maiores problemas, a PRF vai direcionar ações de policiamento e fiscalização com foco na segurança viária, “em especial na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito, bem como intensificar o enfrentamento à criminalidade”.

Viagem segura

A Polícia Rodoviária Federal listou condutas e orientações para uma viagem segura. São elas:

- Fazer um planejamento da viagem, identificar locais de parada para abastecimento, alimentação e descanso do motorista.

- Revisar o veículo, observando freios, luzes e nível de combustível, dentre outros itens obrigatórios e fundamentais para a segurança.

-Verificar se os documentos do veículo e do condutor estão em dia.

- Antes de iniciar a viagem, com o veículo ainda parado, colocar o cinto de segurança e se certificar de que os demais passageiros também estejam usando esse item, lembrando que as crianças deverão usar dispositivo de retenção adequado para a idade e peso (ex: bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação).

- Jamais misturar bebida alcoólica e direção.

- Evitar, na medida do possível, os horários de pico nas estradas.

- Com a previsão de chuvas, redobrar a atenção e diminuir a velocidade porque as pistas molhadas aumentam a chance de acidentes.

- Respeitar a sinalização e as normas de trânsito, em especial, os limites de velocidade.

- Ultrapassar somente em locais permitidos e com segurança.

- Não transitar pelo acostamento.

- Não desviar a atenção no trânsito com o uso de aparelhos celulares.

- A cada três ou quatro horas de percurso, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo. Sono e cansaço podem ser traiçoeiros ao volante.

- Eventuais paradas no acostamento devem ser feitas apenas em caso de emergência, com pisca-alerta ligado e sinalização da via.

- No caso de motocicleta, deve ser usado adequadamente o capacete, tanto para o condutor quanto para o carona.