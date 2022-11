Rodovias federais no Rio amanheceram sem bloqueios

Apesar de ainda haver pontos de concentração de grupos contrários ao resultado das eleições nas rodovias federais no estado do Rio de Janeiro, as vias amanheceram sem bloqueios na manhã de hoje (2), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com balanço divulgado às 7h, na BR-116, Via Dutra, manifestantes instalavam faixas em passarelas e viadutos do km 168 ao 190. Em Itatiaia e Barra Mansa, havia pontos de concentração ao longo da via, mas sem prejuízo ao fluxo de veículos.

Já na BR-101, o grupo inconformado com o resultado da eleição se juntou dentro do trevo da entrada de Paraty, o que não causa interdição no trânsito, segundo a PRF.

O cenário representa uma mudança em relação ao balanço das 20h de ontem (1), quando ainda havia bloqueios na Vi Dutra e na BR-465 (antiga Estrada Rio-São Paulo).

Rodoviária

Os bloqueios impactaram o fluxo de passageiros na rodoviária do Rio de Janeiro desde 31 de outubro, e a estimativa do terminal é que 10 mil pessoas tenham deixado de embarcar até a madrugada de hoje (2).

Nesta manhã, todas as empresas de ônibus retomaram suas operações e a oferta de passagens para todos os destinos partindo da capital fluminense.

Segundo a Rodoviária do Rio, a movimentação no terminal segue tranquila e mantém-se a recomendação para que os passageiros com viagens compradas ou que desejam remarcar suas partidas procurem as respectivas empresas de ônibus para os esclarecimentos.