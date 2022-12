Cinco pessoas da mesma família morrem afogadas no interior paulista

Cinco pessoas da mesma família, entre elas, duas crianças, morreram afogadas no último dia 24 na cidade de Dois Córregos, no interior paulista.

Segundo informações do boletim de ocorrência, as vítimas estavam nadando em uma prainha do Rio Tietê, dentro de um condomínio, quando ocorreu o acidente.

Os corpos da avó Denise Aparecida Dias da Silva, de 51 anos, da mãe Cynthia Silva dos Santos, de 25 anos, e das crianças Nicolly Luize Dias da Silva, de 9 anos, e Emily Camile Dias da Silva, de 3 anos, foram encontrados no mesmo dia, após buscas feitas por policiais militares e pelo Corpo de Bombeiros.

Já o corpo do pai das crianças, Kervellin Wallace da Silva, de 29 anos, foi encontrado no dia seguinte. O caso foi registrado como morte acidental.

A família morava em Sumaré e estava em Dois Córregos para o feriado de Natal. A prefeitura da cidade de origem publicou uma nota de pesar pela morte trágica.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 91 pessoas foram salvas de afogamento entre os dias 23 e 25 de dezembro no estado de São Paulo. Foram realizados 100 atendimentos no período, com 30 embarcações em operação.