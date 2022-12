Computadores são recondicionados para projetos de inclusão digital

Mais de 28 mil computadores já foram recondicionados e entregues para escolas públicas, bibliotecas e programas de inclusão digital graças ao programa Computadores pela Inclusão. O balanço foi feito diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura do Ministério das Comunicações, Marcus Vinicius Galletti, entrevistado do programa A Voz do Brasil desta terça-feira (27).

O diretor explicou que o programa será beneficiado com a criação da Política Nacional de Desfazimento e Recondicionamento de Equipamentos Eletroeletrônicos. A política tem por objetivo garantir o pleno exercício do direito ao acesso às tecnologias da informação e comunicação aos cidadãos brasileiros, contribuir para o descarte de equipamentos e bens de informática da administração pública de maneira correta e sustentável, fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de soluções nacionais nas áreas de ciência, tecnologia e inovação e ajudar na qualificação profissionalizante da população brasileira, estimulando a criatividade, a inovação, a geração de renda. Esse trabalho também é desenvolvido pelo programa por meio da capacitação de jovens e adultos em cursos gratuitos.

Segundo Galletti são 18 centros de recondicionamento espalhados por todo o Brasil. Estes são responsáveis por coletar os equipamentos sem uso na administração pública ou doados pela iniciativa privada “O centro é responsável por fazer todo o preparo do equipamento para poder ser novamente utilizado. Normalmente a gente aproveita cerca de 60%. A cada 10 computadores que a gente recebe a gente transforma em seis bons computadores”, disse.

Assista na íntegra: