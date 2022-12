Incêndio em hotel deixa 9 pessoas feridas em São Francisco do Sul

Um incêndio em um hotel em São Francisco do Sul, no litoral do estado de Santa Catarina, deixou ao menos 9 pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (26). Uma vítima estava em estado grave, com queimaduras em mais de 90% do corpo.

De acordo com os Bombeiros Voluntários da cidade, dois caminhões de combate a incêndio foram deslocados para atender a ocorrência. Para apagar as chamas, foram utilizados cerca de 7,5 mil litros de água.

Segundo os bombeiros, o incêndio atingiu o andar térreo e os dois primeiros andares do hotel. Um perícia no local irá apontar as causas do fogo.