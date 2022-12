Linhas do Metrô estão parcialmente paralisadas em São Paulo

A Linha 12-Safira continua com trecho paralisado na manhã desta segunda-feira (5). O problema começou após um trem descarrilar na madrugada do sábado (3) próximo à Estação Tatuapé, na zona leste da cidade.

Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), desde a madrugada de sábado, quando aconteceu o acidente, os técnicos da CPTM e da MRS Logística, responsável pelo trem de carga que descarrilou, trabalham de forma ininterrupta para a retirada das peças das vias. Cinco locomotivas descarrilharam com 16 vagões de carga, sendo dez de areia e seis de bobina de aço (com 14 bobinas pesando 30 toneladas cada).

Nesta segunda, a Linha 12 não funciona entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé. Cerca de 250 mil pessoas utilizam a estação todos os dias.

Após rigorosa avaliação dos trilhos, os técnicos começaram os reparos das vias da Linha 11-Coral, que voltou a circular às 4h de hoje, com velocidade reduzida apenas no trecho de Tatuapé, em decorrência das obras de recuperação da Linha 12-Safira. As equipes vão atuar para entregar o trecho entre Engenheiro Goulart e Tatuapé, da Linha 12-Safira, o mais rápido possível.

O serviço do Expresso Aeroporto também continua suspenso até a liberação da Linha 12-Safira. A CPTM informou que Linha 13-Jade não foi afetada em nenhum momento e continua operando normalmente entre as estações Engenheiro Goulart e Aeroporto-Guarulhos.

Para facilitar os deslocamentos dos passageiros, o Metrô continuou com a estratégia de iniciar a operação mais cedo, às 4 horas, prestando serviço nas estações Brás e Tatuapé, sem paradas nas estações intermediárias. Além disso, a transferência com a CPTM na estação Tatuapé está liberada. O passageiro também tem como alternativa, a Linha 11-Coral e 80 ônibus do Sistema Paese no trecho interrompido entre Engenheiro Goulart e Tatuapé da Linha 12-Safira.

Os passageiros estão sendo orientados pelas equipes das estações e por avisos sonoros, além de informações nos canais de relacionamento da companhia. Informações também podem ser obtidas no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.