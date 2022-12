Sistema Anchieta-Imigrantes tem trânsito bom na véspera de Natal

Todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) seguem com tráfego tranquilo tanto no sentido das praias quando da capital paulista, de acordo com a Ecovias, concessionária que administra as estradas que levam ao litoral do estado. O tempo está bom e a visibilidade é boa. O SAI está em Operação Normal 5X5. A descida é realizada pela pista sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista norte das duas rodovias.

Desde às 0h de quarta-feira (21), quando se iniciou a contagem, 248.968 mil veículos seguiram em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a Ecovias registrou a passagem de 152.498 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 2,8 mil veículos e subiram mais de 2,2 mil veículos.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que leva ao interior de São Paulo o tráfego está normal, segundo a CCR Autoban. Na Régis Bittencourt (BR-116/PR e SP), o fluxo permanece normal em ambos os sentidos (São Paulo e Curitiba). O tempo está parcialmente nublado.

Na Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, o fluxo é normal em ambos os sentidos da BR-381/SP e MG, de acordo com a concessionária Arteris Fernão Dias. Na Rodovia Ayrton Senna, sentido SP há tráfego lento devido ao alto fluxo de veículos. Nos demais trechos de concessão da Ecopistas, o tráfego é normal.