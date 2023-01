Denunciadas mulheres acusadas de matar guia de turismo no Rio

A 3ª Promotoria de Investigação Penal Especializada do estado do Rio de Janeiro denunciou à Justiça Marcelly Andressa Damasceno de Albuquerque e Ana Claudia Pires Mazeto pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte) do professor e guia turístico Daniel Mascarenhas Xavier da Silva, de 31 anos.

O crime ocorreu no último dia 10, depois que o guia deixou um grupo de turistas no tradicional bairro boêmio da Lapa, região central do Rio. O promotor de Justiça Alexandre Murilo Graça também requereu a conversão da prisão temporária das denunciadas em prisão preventiva. Daniel, além de guia de turismo, dava aulas de inglês e francês para brasileiros e de português para estrangeiros.

Ele retornava do trabalho por volta das 2h da madrugada, quando passava pela Rua 20 de Abril em direção à Central do Brasil, onde pegaria um ônibus para a Ilha do Governador, na zona norte, onde morava. Daniel foi abordado pelas denunciadas que estavam em uma moto sem placa e apontaram um simulacro de arma de fogo. A vítima chegou a entregar uma bolsa contendo pertences e R$ 376. Não satisfeita, Ana Claudia exigiu que Daniel entregasse o celular. Ele reagiu.

Golpes com faca

Marcelly desceu da moto portando uma faca e o feriu diversas vezes. Ainda de acordo com a denúncia, na sequência, a faca caiu no chão, e Ana Claudia continuou agredindo a vítima, aplicando-lhe inúmeros golpes.

O guia turístico ainda caminhou em direção ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas acabou morrendo na Praça da República, a poucos metros de onde foi esfaqueado. Daniel ainda tentou pedir socorro a um taxista e a outras pessoas. Ninguém quis ajudá-lo porque as duas criminosas disseram que ele tentou assaltá-las.