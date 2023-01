Deslizamento de terra mata duas pessoas em Minas Gerais

O governo de Minas Gerais informou que, na manhã desta segunda-feira (16), uma residência no município de Caratinga, leste do estado, desabou após uma deslizamento de terra. O incidente provocou a morte de uma mulher e uma criança de sete anos. Um outra mulher ficou ferida e foi encaminhada para o hospital, mas seu estado de saúde não foi informado.

Desde o dia 21 de setembro do ano passado até o momento, já foram notificados 21 óbitos por causa das chuvas em todo o estado, segundo boletim diário da Coordenadora de Defesa Civil de Minas Gerais. O número de desabrigado é 2.016 e de desalojados chega a 11.331. O termo desalojado é usado para se referir à uma pessoa que, após um desastre, seguiu para a casa de um parente. Já o desabrigado é aquele que não tem para onde ir e está em um abrigo público ou privado.

Em Minas Gerais, segundo previsão meteorológica desta segunda, o céu permanece nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro, Alto Parnaíba e Sul-Sudoeste. Nas demais regiões, céu está parcialmente nublado. Possibilidade de chuva isolada no Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Em Belo Horizonte o céu permanece parcialmente nublado.