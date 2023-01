Partituras, da TV Brasil, exibe apresentação do XI Encontro de Tenores

A edição inédita do programa Partituras mostra o XI Encontro de Tenores do Brasil neste domingo (8) para segunda (9), à 0h30, na TV Brasil. Gravado em novembro, no Teatro Amazonas, em Manaus, pela TV Encontro das Águas, que integra a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), o especial pode ser visto no app TV Brasil Play.

O evento reuniu personalidades do canto erudito nacional e internacional. Um dos convidados foi o chileno Léon de la Guardia. O artista tem carreira na Europa e se apresenta em grandes teatros do mundo.

O encontro teve ainda performances de diversos nomes da cena brasileira do canto lírico. A produção reúne tenores de grande reputação no país e no exterior como o próprio idealizador do projeto, o amazonense Miquéias William.

Além do anfitrião, participaram o tenor paulista Richard Bauer, o gaúcho Juremir Vieira e o baiano Carlos Eduardo Santos. Campeão do Festival Brasileiro de Canto Maria Callas, promovido pela Companhia de Ópera de São Paulo, o artista nordestino se apresenta no Encontro de Tenores como parte da premiação.

O evento realizado na capital amazonense também contou com a participação da Orquestra Amazonas Filarmônica, sob a regência do maestro Luiz Fernando Malheiro. A celebração incentiva o intercâmbio entre o canto erudito e o popular. O repertório incluiu diversas óperas de ícones como Richard Wagner.

Realizado desde 2012, o Encontro de Tenores do Brasil promove a música clássica e permite a interação entre artistas. O concerto foi promovido no Teatro Amazonas, no centro histórico de Manaus. O espaço cultural tem a tradição de receber o evento erudito que integra o calendário cultural do estado.

Sobre o Partituras

Lançado pela TV Brasil em 2014, o programa Partituras busca democratizar o acesso à chamada grande música com espetáculos semanais de 52 minutos na televisão aberta. Produções exclusivas, atrações especiais e contribuições das emissoras afiliadas da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) estão no universo de apresentações da nona temporada.

Além das performances, o Partituras ainda traz o depoimento dos artistas convidados. A ideia é aprofundar e enriquecer a experiência do telespectador que pode conhecer a trajetória dos músicos e descobrir aspectos interessantes sobre as obras executadas.

Para a nona temporada, a atração reúne apresentações especiais em homenagem a compositores consagrados que são referência na música erudita. A produção ainda mescla concertos em grandes palcos com musicais para pequenas formações ou mesmo executados por solistas. Os episódios também contam com performances de novos talentos da arte nacional e músicos brasileiros de orquestras renomadas.

Os recitais exibidos pela emissora pública na telinha semanalmente podem ser conferidos também nas redes sociais do canal e no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e por meio do endereço http://tvbrasilplay.com.br.

Além da janela na televisão e em plataformas digitais, o Partituras ainda tem uma versão radiofônica que vai ao ar pela Rádio MEC. As apresentações da temporada do programa nas ondas da emissora pública podem ser acompanhadas aos sábados, às 19h.

A Rádio MEC FM está na frequência 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. A programação em Brasília pode ser ouvida em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. Desde o início de julho, o público também sintoniza a emissora em Belo Horizonte no dial FM 87,1 MHz.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Partituras – domingo (8) para segunda-feira (9), às 0h30, na TV Brasil

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

Twitter – https://twitter.com/TVBrasil

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil