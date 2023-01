SP: mais de 5 milhões de veículos passam pelas rodovias no Ano-Novo

As rodovias que dão acesso à capital paulista, ao litoral e ao interior do estado registraram movimento de 5 milhões de veículos durante o feriado de Ano-Novo. Segundo balanço da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o número inclui o movimento nas estradas concedidas à iniciativa privada e nas administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) até a tarde de ontem (2).

Pelo Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, que vai em direção à região de Taubaté, no interior do estado, passaram mais de 800 mil veículos.

O Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital ao litoral, registrou movimento de 582,9 mil veículos. A Rodovia dos Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte, recebeu 99,9 mil motoristas.

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que vai na direção da região de Campinas, no interior paulista, foi usado por 578 mil veículos. As rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, que passam pela zona oeste da Grande São Paulo até a região de Sorocaba, também no interior, receberam 468 mil veículos ao longo do feriado.

A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, que vai na direção do litoral sul do estado, teve movimento de 529 mil veículos.

O Rodoanel foi usado por cerca de 1 milhão de veículos.

Atendimentos

As 20 operadoras que administram 11,1 mil quilômetros de rodovias concedidas no estado de São Paulo fizeram, de quinta-feira (29) a domingo (1º), 719 atendimentos pré-hospitalares, 4,9 mil atendimentos com guincho e 5,2 mil socorros mecânicos.