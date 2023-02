Bloco Fervo da Lud movimenta centro do Rio de Janeiro

O megabloco Fervo da Lud quer repetir nesta terça-feira (21) a multidão de foliões de 2020, último ano de carnaval antes da pandemia da covid-19, quando recebeu 1 milhão de pessoas, que se divertiram ao som da cantora Ludmilla.

O Fervo da Lud está entre os megablocos que receberam autorização da Prefeitura do Rio para desfilar no circuito da Rua Primeiro de Março, no centro da cidade.

Ludmilla chegou ao local logo depois de ter desfilado na Beija-Flor de Nilópolis, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Ela atravessou a avenida acompanhando o cantor Neguinho da Beija-Flor na interpretação do samba enredo da escola. A estreia como uma das intérpretes da escola a deixou muito emocionada.

Até o fim do desfile do Fervo, marcado para as 13h, a animação do público vai ser reforçada por uma mistura de músicas que agradam muito Ludmilla entre funk, axé e pagode. Repetindo os outros anos, o megabloco vai receber convidados. Além da dançarina Brunna Gonçalves, mulher da Lud, estão presentes, entre outros, as atrizes Nicole Bahls e Aline Campos e a influenciadora Foquinha.

Como tem ocorrido em outros blocos, a irreverência é uma marca das fantasias, como também roupas leves por causa do calor.

Para garantir mais segurança na região, a Polícia Militar montou barreiras com detectores de metais para revistas de foliões. Está proibida a entrada com garrafas de vidro.

O bloco, que saiu pela primeira vez em 2018, foi muito aguardado pelo público nos dois anos seguintes. Este ano, desfila com o tema Vilãs, em apresentações com figurinos inusitados de referência fashion. O tema escolhido remete à música Sou Má, do novo single da artista.

A cantora avalia que este ano o Fervo da Lud volta com tudo. “Depois de 2 anos sem poder nos encontrar para este acontecimento, quero ver o público animado, porque fiz tudo pensando neles. Do setlist à escolha das vilãs que vou personificar nas minhas apresentações”, disse.

Antes de se apresentar no Rio de Janeiro, o Fervo da Lud movimentou Salvador, no dia 16.