Bombeiros continuam buscas na região da Baleia Verde em São Sebastião

O governo do estado de São Paulo informou hoje (27) que uma pessoa continua desaparecida, após as fortes chuvas do último dia 19, sendo ainda procurada pelas equipes de resgate em São Sebastião (SP). As buscas da Defesa Civil e dos Bombeiros estão concentradas na região da Baleia Verde.

Até a noite de ontem, as autoridades haviam confirmado 65 óbitos, sendo 64 em São Sebastião e um em Ubatuba (SP). Já foram identificados e liberados para o sepultamento 57 corpos: 21 homens adultos, 17 mulheres adultas e 19 crianças.

Estão internadas no Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, nove pessoas, com estado de saúde estável. Outros 14 pacientes já receberam alta hospitalar e cinco foram transferidos para outras unidades. O governo ainda contabiliza 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados na região do litoral Norte de São Paulo.

A Rodovia Mogi-Bertioga segue totalmente interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim (SP). As obras emergenciais foram iniciadas no último dia 21, com previsão de liberação do trânsito em dois meses e conclusão em até seis meses.