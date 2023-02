Responsável por ameaça de bomba é advogado, diz OAB-RJ

O suspeito identificado como responsável por ter deixado cartas com uma ameaça de bomba na sede da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ) na quarta-feira (15) é um advogado, confirmou a ordem em texto divulgado hoje (17).

"A OAB-RJ recebe com tristeza a notícia de que o responsável pela ameaça de bomba é um advogado. Gostaria de parabenizar a Polícia Civil pelo trabalho rápido e eficiente e dizer que as medidas ético-disciplinares serão tomadas pelo Tribunal de Ética e Disciplina da entidade", diz a mensagem, assinada pelo presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira.

O edifício-sede da ordem, localizado no centro do Rio de Janeiro, chegou a ser esvaziado por volta de 12 h na quarta-feira, por causa das cartas com ameaças de bomba. O expediente foi suspenso e retomado somente no dia seguinte.

O Esquadrão Antibombas da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi acionado e fez uma varredura no prédio, mas não encontrou nenhum artefato explosivo.

Durante o trabalho da polícia, que contou, inclusive, com cães farejadores, a Avenida Marechal Câmara, onde fica o prédio, chegou a ser interditada na altura da Avenida General Justo. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, o trânsito foi liberado por volta das 15 h.