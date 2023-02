Rio: escolas de samba mirins fazem ensaio técnico neste domingo

O Sambódromo do Rio de Janeiro apresenta hoje (5), a partir das 19h, com entrada gratuita para todo o público, o ensaio técnico das 16 escolas de samba mirins do Rio de Janeiro. A apresentação ocorrerá antes dos ensaios técnicos das escolas do Grupo Especial Acadêmicos do Salgueiro e Portela.

Em entrevista à Agência Brasil, o diretor do Grêmio Recreativo Associação das Escolas de Samba Mirins do Rio de Janeiro (AESM-RJ), Celsinho Andrade, disse que cada agremiação vai levar até 50 crianças. “Cada ala é uma escola”. Juntas, as 16 escolas mirins terão 40 minutos para desfilar. O ensaio conta com apoio da prefeitura carioca, da RioTur, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).

O diretor informou que as músicas que serão cantadas são sambas clássicos “das escolas mães, sambas tradicionais, que falam muito sobre a criança e a juventude”. Um exemplo é O Circo, da Portela. A parte musical foi selecionada pela AESM-RJ. O ensaio técnico contará com a participação da Escola de Percussão do Mestre Chuvisco e bateria composta por ritmistas da Nova Geração da Estácio de Sá.

Coisa séria

O diretor de Carnaval da AESM-RJ, Alexandre Moraes, ressaltou que essa será uma oportunidade única de mostrar para as crianças que o desfile infantil é coisa séria, apesar de ser uma apresentação amistosa. “Terão o aprendizado do tempo de apresentação dos segmentos, os espaços para evoluírem e mostrarem aos amantes do carnaval o que eles desde pequenos podem e têm capacidade de mostrar quando o assunto é desfilar na Passarela do Samba”.

O presidente da AESM-RJ, Edson Marinho, convocou todos os que amam o carnaval para se emocionarem com as crianças. “Elas se superam mostrando samba no pé, alegria e espontaneidade”.

O desfile oficial das escolas de samba mirins, encerrando a grande festa popular, ocorrerá na terça-feira de carnaval (21), na Marquês de Sapucaí, com início programado entre 16h e 17h. “Não passa das 17h, porque à meia-noite tem que acabar”, destacou Celsinho Andrade. Ele afirmou ainda que todas as apresentações das escolas mirins são gratuitas, nos setores das arquibancadas do Sambódromo.