Rio registra aumento de 66% no volume de chuva em fevereiro

A cidade do Rio de Janeiro registrou aumento de 66% no volume de chuva neste mês de fevereiro. É o que revelam dados do Sistema Alerta Rio, órgão de meteorologia da prefeitura carioca. Foram registrados entre os dias 1º de fevereiro e a madrugada desta quarta-feira (22) 200 milímetros (mm) de chuva na capital fluminense, contra média do acumulado de chuvas para o mês de 120 mm. Duzentos milímetros de chuva correspondem a 200 litros por metro quadrado.

O meteorologista do Alerta Rio Anselmo Pontes disse que esse volume acima da média se deve à atuação dos sistemas típicos de verão, com áreas de instabilidades, passagens de frentes frias e formação de sistemas de baixa pressão no litoral do estado. Essas características, associadas ao calor e à alta disponibilidade de umidade, típica desse período, intensificam as pancadas de chuva sobre a cidade do Rio de Janeiro, originando tais acumulados acima da média, disse Pontes.



Para esta Quarta-Feira de Cinzas, ainda há previsão de chuva. O dia terá céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte no período da tarde.



O Alerta Rio foi criado em 25 de setembro de 1996 e, desde então, emite boletins de alertas aos órgãos da prefeitura envolvidos na mitigação dos danos causados por fortes chuvas. Por intermédio do Centro de Operações Rio, a população e a imprensa recebem, em tempo real, previsões atualizadas quatro vezes ao dia. O Alerta Rio conta também com um radar meteorológico para acompanhar o surgimento e deslocamento de núcleos de chuva.

Todas as informações sobre as condições do tempo podem ser conferidas, em tempo real, no perfil do Centro de Operações Rio no twitter e no aplicativo COR.Rio, versões iOS e Android.