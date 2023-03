Busca por desaparecido é retomada nesta sexta-feira em São Sebastião

As buscas por um homem desaparecido na região da Baleia Verde, em São Sebastião, foram retomadas nesta sexta-feira (3). Os trabalhos estavam suspensos desde quarta-feira (2) por causa do solo instável em decorrência das chuvas que seguem caindo na região. Segundo o governo estadual, técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e do Corpo de Bombeiros constataram que houve melhoria nas condições do solo devido às mudanças no clima, garantindo a segurança para a retomada das ações.

A região foi atingida durante o carnaval por fortes temporais que causaram 65 mortes, sendo 64 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Foram identificados e liberados para o sepultamento 57 pessoas. São 21 homens adultos, 17 mulheres adultas e 19 crianças.

O governo estadual informou também que, até o momento, 570 desabrigados foram transferidos para hotéis e pousadas da região. Anteriormente, essas pessoas estavam em escolas municipais. Foi dada prioridade às pessoas com deficiência e acamadas. Com a remoção, será possível retomar as aulas na cidade. Nesses locais, as famílias abrigadas receberão três refeições por dia.

Estradas

Na manhã de hoje, apenas o trecho do quilômetro (km) 82 da Rodovia Mogi-Bertioga, em Biritiba-Mirim, junto à ponte do Rio Sertãozinho, permanecia com interdição total. No km 174 da Rio-Santos, a via está sujeita a interrupções temporárias por questão de segurança, de acordo com a condição climática. A rodovia tem 13 pontos de internação parcial. Em vários pontos o asfalto cede e, em outros, há quedas de pedras ou troncos na via.

Previsão do tempo

Nesta manhã, não houve registro de chuva na região do litoral norte. O boletim do governo do estado indica que, nas próximas horas, o sol vai predominar entre poucas nuvens, com elevação da temperatura. À tarde, o calor combinado com a umidade vinda do oceano forma nuvens carregadas, provocando pancadas de chuva. As precipitações podem ser pontualmente fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 60 km/h.

Para este sábado (4), haverá predomínio de sol durante a manhã e calor, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, típicas de verão, a partir da tarde. O acumulado de chuvas será de 15 milímetros (mm) em São Sebastião, Caraguatatuba e Ilhabela. Em Ubatuba, a previsão é de 10 mm.