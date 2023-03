Festival reunirá artistas para ajudar vítimas de chuvas em São Paulo

Para ajudar famílias do litoral norte do estado de São Paulo que sofreram com as fortes chuvas que ocorreram no último carnaval, o Vibre Ondas de Amor (VOA) vai promover um festival de música na próxima quarta-feira (22). Toda a renda obtida com a bilheteria será revertida para programas de apoio às famílias e para a regeneração do sistema sociocultural e ambiental da região.

O VOA é formado por um grupo de líderes, moradores, atletas e amantes do litoral norte paulista. O projeto foi criado no início da pandemia do novo coronavírus e tem como objetivo amparar famílias mais vulneráveis.

Com a tragédia ocorrida principalmente na cidade de São Sebastião em que morreram mais de 60 pessoas, o programa foi reativado e agora vai promover o festival musical para angariar fundos para a região.

Músicos no palco

Entre os artistas e grupos que participarão do festival figuram Benziê, Zeeba, Hotelo, Gabriel Elias, Navala e TK, Zeider (Planta e Raiz), DJ Zuppa e João Ferreira (DaParte).

“A música transforma, conecta e emociona. Nesse sentido, conseguimos reunir grandes artistas engajados pelo que aconteceu no litoral norte, e dispostos em contribuir na regeneração desse paraíso que precisa muito da nossa atenção a longo prazo. Queremos vibrar amor nesta noite e levar música de qualidade para o público, e que reforce nossos valores – pessoas, planeta, propósito e prosperidade”, disse Du Pessoa, músico da dupla Benziê e voluntário do VOA, por meio de nota.

Durante o último carnaval, o litoral norte de São Paulo foi atingido por fortes chuvas, que provocaram a morte de 65 pessoas, sendo 64 delas em São Sebastião e uma em Ubatuba. Esta foi uma das maiores tragédias da história do estado. Foi também o maior acumulado de chuva que se tem registro no país, atingindo 682 milímetros (mm) em Bertioga e 626 mm em São Sebastião.

O festival será na próxima quarta-feira (22) no City Lights Music Hall, em Pinheiros, na capital paulista. O preço do ingresso começa em R$ 30, mas as pessoas podem contribuir com valores acima do estipulado. Os ingressos solidários estão sendo vendidos no site.