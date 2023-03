Mundo do Circo tem programação especial em homenagem às mulheres

O Mundo do Circo SP tem programação especial em homenagem às mulheres durante o mês de março. O espaço cultural dedicado às artes circenses fica no Parque da Juventude, zona norte da capital paulista. De terça a domingo, das 11h às 18h, o espaço recebe intervenções artísticas com palhaços, acrobatas, malabaristas e outros artistas.

Neste sábado (4), às 17h, o Império Circus apresenta o evento Aqui até a Tristeza Pula de Alegria, com atividades como bambolê, equilibrismo, palhaços, arqueiro, contorcionismo, lira e malabarismo com formas geométricas.

No domingo (5), a programação terá intervenções circenses pelo grupo Palhaços Sem Fronteiras, das 12h às 18h, com malabares e palhaços músicos.

No dia 12, haverá apresentação do Coletivo Mariás, grupo que pesquisa diversas linguagens pelo ângulo do feminino. O espetáculo Cálice, que será encenado pelo grupo, passa pelo circo, pela dança e pela música.

No dia 11, será realizado um encontro de artistas para estudo da técnica acrobática de mão a mão.

O público pode ainda visitar a exposição com brinquedos populares, bonecos talhados, maquetes e peças interativas. É possível brincar com os trabalhos e colocar os bonecos acrobatas para se movimentar no espaço.

O Mundo do Circo SP é um programa do governo paulista, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa com gestão e produção da Amigos da Arte.

Toda a programação é gratuita. A lista completa com os horários das atrações pode ser vista na página do Mundo Circo.