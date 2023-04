Brasília recebe festival de Balonismo

O fogo dos maçaricos e o tamanho dos balões impressionam as famílias que chegam à Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Todo mundo de olhos atentos, esperando o voo desses gigantes dos ares. Mas para subir, o tempo e o vento precisam estar perfeitos. É o que explica o presidente da Confederação Brasileira de Balonismo, Johnny do Balão. "O balão depende muito da meteorologia e esse final de semana nós estamos sendo agraciados por uma meteorologia perfeita, que deixa esse espetáculo ainda mais maravilhoso pro público", afirma o balonista.

Para os brasilienses que acompanharam a abertura do Circuito Cultural de Balonismo, realizada nesta sexta-feira (31), foi pura diversão. A produtora cultural Cláudia Alves levou levou os dois filhos pra assistir à subida dos balões, aproveitar os brinquedos infantis e lanchar. "Achei muito interessante poder ver os balões de perto e entender como é o funcionamento. Meus filhos também adoraram, até porque o espaço tem brinquedos infláveis e área de alimentação. Por ser um evento gratuito, é um espaço bem democrático". A filha dela, Ana Luisa Alves, de 15 anos, disse que foi a primeira vez que viu os balões de perto e adorou. "Não imaginava que eles fossem tão grande e bonitos, bem coloridos. Adorei!".

Nesse domingo (2), o evento segue com a programação dos balões, além de apresentações musicais, estandes de artesanato e praça de alimentação. A expectativa dos organizadores é receber, por dia, de quatro a cinco mil pessoas. O evento é realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec) em parceria com a Organização da Sociedade Civil (Osc) Associação Luta pela Vida.

De acordo com San Thor Oliveira, organizador e parceiro da Associação Luta pela Vida, inicialmente foram sorteadas para subir no balão 15 pessoas que se inscreveram pelo perfil do evento no instagram. Mas a procura foi tão grande, que eles tiveram que abrir novas vagas também por sorteio na rede social. "Esses voos cativos são feitos entre às 17h e 19h. Cada voo dura em torno de dez, cinco minutos. Mas quem quiser pode vir pra assistir, os balões vão ficar expostos e a galera pode ver a montagem deles, pode tirar foto", explicou. Outra atração é o show de luzes dos balões iluminados a noite, intitulado Night Glow, formando imagens dentro do balão.

Entre as atrações musicais, no sábado o destaque é para Rubinho Gabba, com músicas do Coldplay; e no domingo a banda Let it Beatles faz uma homenagem aos Beatles.

Domingo (2):

13h às 20h: Feira de Artesanato, Alimentação, Área Kids

17h às 18h: Voos

18h às 19h: Night Glow

18h às 20h: Show Let It Beatles

20h: Encerramento das atividades