Com gastronomia 3D e gamers, Campus Party Brasília começa nesta quarta

Com o mundo dos games como grande destaque, a quinta edição da Campus Party Brasília começa nesta quarta-feira (5), no Estádio Nacional Mané Garrincha, na capital federal, e vai até domingo (9). “Vamos trazer pela primeira vez na Campus Party, em Brasília, uma grande arena, a Campus Play, onde a gente vai fazer um campeonato de games, com vários jogos. O grande vencedor vai disputar uma partida de exibição contra Los Grandes, que é uma das maiores equipes de e-sports do Brasil, que também vai estar aí com todos os seus participantes palestrando”, conta o CEO da Campus Party, Tonico Novaes.

A programação inclui palestras com nomes conhecidos do mundo gamer, como o campeão mundial de Free Fire, Bruno Goes dos Santos, mais conhecido como Nobru, e o gamer e criador de conteúdos, Bruno PlayHard Bittencourt. Para acompanhar as palestras dos influenciadores, é possível fazer uma inscrição online gratuita. Durante a coletiva de lançamento da Campus Party Brasília, o presidente de honra do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia, lembrou que não se trata apenas de focar no ato de jogar mas é uma oportunidade “para que [os jovens] aprendam o ‘business’ dos gamers”.

Outra novidade da edição é que pela primeira vez será realizado o Printer Chef, uma competição de gastronomia com uma carne diferente, produzida em uma impressora 3D. Os campuseiros, como são conhecidos os frequentadores, também poderão participar do Fashion Tech, um hackathon, ou seja, uma maratona de programação, para unir moda e tecnologia. A expectativa é que no futuro a tecnologia seja transferida para nossas roupas e acessórios.

“De acordo com a futuróloga Amy Webb, em dois anos, o smartphone vai desaparecer e todas as funções que tem no smartphone vão ser transferidas para nossas roupas, para nossos óculos, para nosso relógio, para nosso anel. Isso é uma tendência. Então, a gente já está incentivando esse tipo de aplicabilidade através da Campus Party Fashion Tech”, explicou Tonico Novaes.

Evento

A Campus Party é um ambiente para conectar ideias e criar soluções para resolver desafios em prol de toda a sociedade. “Em 2019, nós fizemos um hackathon com o Ministério da Saúde, um desafio para encontrar uma solução para digitalizar a carteirinha de vacinação. Em março de 2020, chegou a Covid. O único país do mundo que tinha um aplicativo para poder comprovar a vacinação era o Brasil. E assim nasceu o ConecteSUS, em uma Campus Party, com um hackathon, aqui em Brasília”, destacou o idealizador Francesco Farruggia.

Muitas atividades serão abertas ao público, para toda a família, com espaços para colocar a mão na massa. É só chegar e experimentar uma série de tecnologias emergentes e apreciar as competições.

Realizada há dez anos no Brasil, a Campus Party também já reuniu centenas de campuseiros em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Argentina Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador.