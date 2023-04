Massa de ar frio chega a São Paulo e provoca queda nas temperaturas

A capital paulista teve nesta quinta-feira (20) a madrugada mais fria do ano, com uma mínima média de 13,5° graus Celsius (C) e mínima absoluta de 8,8° C em Engenheiro Marsilac, extremo sul da cidade. Com a chegada de uma massa de ar frio, as temperaturas de noites e madrugadas devem permanecer baixas nos próximos dias.

População em situação de rua

Para reduzir os impactos do frio sobre a população em situação de rua, a prefeitura de São Paulo vai instalar três tendas. Dois espaços ficarão na parte central da cidade, na Praça da República e na Praça Marechal Deodoro. Também será colocada uma tenda na Praça Cid José da Silva Campanella, na Mooca, zona leste. De acordo com a administração municipal, nos espaços serão oferecidas bebidas quentes, cobertores e transporte para serviços de acolhimento.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social vai disponibilizar 300 vagas emergenciais no Ginásio da Portuguesa, na zona norte, e nos clubes municipais de Santana (zona norte), da Independência (zona sul), e Barra Funda (zona oeste).

A capital paulista tem aproximadamente 22 mil vagas de acolhimento em diversos serviços espalhados pela cidade.