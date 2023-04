Correios reestrutura carteira de imóveis abandonados

Os Correios estão vendendo seus prédios abandonados na gestão anterior, como parte da reestruturação de sua carteira de imóveis. Serão vendidos os imóveis que atualmente geram prejuízo e não trariam benefícios mesmo com reforma. Os recursos arrecadados serão destinados à compra de imóveis necessários para o atingimento dos objetivos estratégicos da estatal.

“Não serão incluídos nessa lista os imóveis históricos e de valor simbólico para a empresa. Nesses casos, os Correios estudam a possibilidade de concessão para órgãos públicos, em que o imóvel é reformado e recuperado por um parceiro que passa a utilizar o prédio para a oferta de serviços que beneficiem a população”, dizem os Correios em nota.

Entre os prédios que foram abandonados estão o prédio histórico da empresa em São Paulo e o imóvel da Universidade Corporativa dos Correios em Brasília. "Em todos os casos, nosso foco será sempre o benefício das brasileiras e dos brasileiros", afirmou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

De acordo com as informações da prefeitura de São Paulo, a gestão municipal e os Correios acertaram o modelo de concessão pelo período de 100 anos para uso do prédio histórico entre após tentativas da administração municipal pela compra do imóvel. Segundo a prefeitura, as negociações avançadas e o acordo deve ser assinado nos próximos dias.