Incêndio atinge abrigo para crianças no Recife

Incêndio na madrugada desta sexta-feira (14) em um abrigo para crianças, no Recife, deixou quatro mortos, um adulto e três crianças, e 15 feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 12 viaturas foram acionadas às 4h20 para combater o fogo no Instituto de Caridade Lar Paulo de Tarso, no bairro do Ipsep, zona sul da cidade. Equipes de resgate, incêndio e salvamento foram enviadas ao local para prestar socorro.

A corporação iniciou a remoção de urgência de 19 pessoas, dois adultos e 17 crianças. “Sete vítimas foram socorridas pelas equipes dos bombeiros e oito pelo Samu, sendo que duas delas entraram morreram durante o percurso. No local, outras duas vítimas já se encontravam sem vida, sendo uma mulher e uma criança do sexo masculino. Totalizando quatro óbitos confirmados”, informou o Corpo de Bombeiros em nota.

O Instituto Criminalista foi acionado e está no local para realizar diligências e determinar a origem do incêndio.

O Lar Paulo de Tarso cuida de crianças e adolescentes em situação de risco social. As crianças são encaminhadas para a instituição pelo Conselho Tutelar ou pelo Juizado da Infância e Adolescência e ficam no abrigo até poderem retornar para a família de origem ou ingressarem em uma nova família, nos casos de guarda, tutela ou adoção.