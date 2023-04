Perita legista da Polícia do Rio é assassinada a tiros na Baixada

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga a morte da perita legista da Polícia Civil do Rio de Janeiro Denise Macedo Jana, de 61 anos. Ela foi assassinada com 14 tiros depois de ter sido vítima de assalto perto da Favela do Lixão, na saída de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no início da tarde desta quarta-feira (19). O Disque Denúncia está recebendo colaborações para obter informações que levam aos envolvidos.

De acordo com informações de colegas de trabalho da vítima, a perita foi rendida por dois criminosos que ocupavam uma moto, próximo à comunidade do Lixão. Ao ser retirada do veículo, os criminosos viram a arma da vítima e efetuaram diversos disparos. Os criminosos conseguiram fugir levando a arma de Denise, uma pistola automática da corporação.

Lotada no Instituto Médico Legal (IML), a policial civil chegou a ser socorrida pelo filho, que estava no carro com ela no momento do assalto. Denise foi levada às pressas para o Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, em Caxias. A direção da unidade informou que a perita deu entrada às 12h16, já em óbito, com pelo menos 14 perfurações no corpo.

Com a morte da perita legista, sobe para 22 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no Estado do Rio de Janeiro desde o início deste ano. Foram mortos 20 policiais militares, incluindo em serviço, de folga e reformados ou da reserva e um militar do Corpo de Bombeiros.

Para denunciar a identificação e localização dos envolvidos na morte da policial civil, de forma anônima, testemunhas podem usar o canal do Disque Denúncia. O número Central de atendimento é (21) 2253 1177.