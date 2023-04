Polícia investiga causas de explosão em condomínio de Campos do Jordão

A Polícia Civil de São Paulo investiga as causas de uma explosão ocorrida em um condomínio de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, na noite do último sábado (22). Segundo guardas municipais que atenderam a ocorrência, a explosão teria sido provocada por um vazamento de gás.

Quatro pessoas ficaram feridas, sendo três delas com ferimentos leves. Uma garota foi socorrida em estado grave e foi transferida para Pindamonhangaba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dez apartamentos, das 32 unidades, foram atingidos e paredes internas ficaram destruídas. Não houve colapso do prédio. A explosão ocorreu na Rua dos Manacás, no Jardim Belvedere.

O Instituto de Criminalística foi acionado para periciar o local e o caso foi registrado como explosão pela Delegacia de Campos do Jordão.

Na última sexta-feira (21), na mesma cidade, houve o desabamento do mezanino de um restaurante, onde sete pessoas ficaram feridas.

Cidade turística, Campos do Jordão recebeu milhares de turistas neste final de semana prolongado.