Com covid-19, Marina Silva segue internada e tem "boa evolução"

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, permanece internada hoje (7) no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor), na capital paulista.

"Sua condição clínica mantém-se estável e com boa evolução", informou o mais recente boletim médico, divulgado neste domingo (7).

A ministra é acompanhada por uma equipe formada por cardiologista, infectologista e pneumologista.

Marina Silva deu entrada ontem no hospital, após ter testado positivo para covid-19, para realizar exames.

Em um comunicado feito ontem em suas redes sociais, a ministra disse estar recebendo atendimento médico adequado e que os sintomas que apresentava estavam sob controle. Ela também recomendou a todos que estiveram com ela no sentido de realizar teste diagnóstico para a doença.

Comunicado da ministra Marina Silva



Informo que testei positivo para COVID-19. Estou recebendo o adequado atendimento médico e os sintomas apresentados estão sob controle.



A todas e todos que tiveram contato comigo nos últimos dias, em especial nos casos de aparecerem… — Marina Silva (@MarinaSilva) May 6, 2023

Ainda não há expectativa sobre quando a ministra receberá alta.