Hoje é Dia lembra Dia da África, da adoção e da Mata Atlântica

Foi no dia 25 de maio, mas do ano de 1963, em Adis Abeba, na Etiópia, que foi criada a Organização da Unidade Africana (OUA). Sucedida pela União Africana, que atualmente reúne os 55 países do continente, a criação da OUA foi o marco para as Nações Unidas instituírem, em 25 de maio, o Dia da África. Por isso, o Hoje é Dia desta semana começa com este episódio do Nossa África, que foi ao ar na TV Brasil, que explica por que a África é chamada de berço da humanidade: o programa passa pela Etiópia, Quênia, África do Sul e Egito e mostra onde e como o homem começou a caminhar, descobriu o fogo e iniciou sua longa marcha rumo aos tempos modernos:

O Nossa África também apresenta, em seus episódios, as lutas pela independência, golpes de Estado e guerras civis da história da África, os avanços democráticos conquistados pelos países do continente, a diversidade e tolerância religiosa, a agricultura, o artesanato, as comunicações, o esporte, a literatura, a educação, a gastronomia, a moda e mais.

Também conta histórias de ícones africanos, como Wangari Maathai, a primeira mulher africana a ganhar o Nobel da Paz e os heróis da independência africana. As mulheres e as crianças africanas também foram assunto de episódios do programa.

No Brasil, 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é responsável pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), mais de quatro mil crianças e adolescentes, em todo o país, esperam por uma família. O Programa Especial, da TV Brasil, tratou da adoção de crianças com deficiência, e explicou o passo a passo para se adotar uma criança ou adolescente no país - especialmente se o adotante tiver alguma necessidade especial:

Nações e povos do Brasil

Neste domingo (21) é celebrado o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, data estabelecida pela Unesco para falar sobre a diversidade dos povos de todo o planeta. Em 2013, o Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, mergulhou na riqueza das culturas de outros países, como Alemanha, Portugal, Ucrânia, Japão e países árabes, sem sair do país: são as muitas nações do Brasil:

Falando ainda sobre tradição e cultura, em 24 de maio celebra-se o Dia Nacional dos Ciganos - em reverência à contribuição dos ciganos na formação da história e identidade cultural do Brasil. O episódio Ciganos: “Minha pátria é onde estão meus pés”, do Caminhos da Reportagem, mostrou como vivem os ciganos que estão no país, e tratou de questões como os costumes e mitos dos povos ciganos, problemas sociais, preconceito e marginalização que as comunidades enfrentam:

Também na quinta-feira (24), o calendário marca o dia nacional de uma das bebidas mais apreciadas pelos brasileiros: o café. O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo (atrás apenas dos Estados Unidos) e o maior produtor do grão no planeta. O Caminhos da Reportagem foi até a Mantiqueira saber o que faz um café ser considerado especial, e como esta região do sul de Minas virou referência na produção desses grãos selecionados:

A floresta mais antiga da América do Sul

Fechando a semana, no sábado (27) é o Dia Nacional da Mata Atlântica - uma das florestas com maior diversidade de espécies em todo o planeta: são cerca de 20 mil tipos de plantas diferentes - muitas, que só existem por lá. Este bioma, que está presente em 15% do território nacional, passa por 17 estados e serviu de berço para o país, rendeu um dos episódios da série Nossos Biomas, que foi ao ar pela TV Brasil e está disponível no TV Brasil Play:

O TV Brasil Play também apresenta a série documental Mata Viva – Ciência e Aventura na Mata Atlântica, que acompanha as expedições de estudiosos em busca de descobertas científicas em uma reserva de mata conservada. São oito episódios, que contam desde os dias e as noites que duraram uma campanha de captura de onça pintada, até a fauna invisível e as vidas subaquáticas da Mata Atlântica (confira a relação completa de episódios).

Confira a lista semanal* do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.