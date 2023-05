Rádio Nacional de Brasília completa 65 anos com programação especial

A Rádio Nacional de Brasília completa 65 anos, nesta quarta-feira (31). Criada em 1958, dois anos antes da inauguração da capital federal, foi o primeiro veículo de comunicação a se instalar na cidade, com o objetivo de levar informação de qualidade aos candangos e funcionários públicos que vieram pra cá.

Após mais de seis décadas, jornalismo, música e entretenimento continuam sendo difundidos pelas ondas da rádio, a partir do Distrito Federal, para todo o país. Uma história que se confunde com a própria trajetória da capital do país.

Na celebração da data, conversamos com o presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Hélio Doyle, sobre os desafios e a importância das rádios para o público brasileiro e brasiliense. Na opinião de Doyle, as rádios da EBC estão entre os principais veículos da empresa, tanto em termos de alcance como de penetração do público.

Mesmo com o advento da televisão e da internet, avalia Doyle, as rádios não acabaram e nem perderam importância, pois continuam sendo fundamentais na vida das pessoas. “Como emissora pública, nós temos que prestar um serviço ao nosso público. Isso é a principal questão: primeiro, dar informação real e verdadeira. O melhor antídoto contra as fake news, as notícias falsas, são as notícias verdadeiras”, destaca o presidente da EBC.

Doyle lembrou ainda que a comunicação pública deve ter um caráter cultural e educativo. “A comunicação pública tem a obrigação de prestar informações, de mostrar ao povo seus direitos, seu exercício da cidadania, assim como tem que difundir a cultura brasileira, ter um caráter educativo. Tudo isso é fundamental e vamos continuar tentando sempre melhorar”.

Em entrevista ao programa Revista Brasília, da Rádio Nacional de Brasília, o gerente-executivo das Rádios EBC, Thiago Regotto, reforçou o compromisso de levar informação e entretenimento de qualidade aos ouvintes. "O sistema público tem um compromisso muito maior com a sociedade, de fazer com que essas rádios tenham um futuro tão bonito quanto o seu passado", afirma.

Programação Especial

Nesta quinta-feira (31), dia que marca os 65 anos da Rádio Nacional de Brasília, os ouvintes contam com uma programação especial, com histórias da rádio, conversas com ouvintes e entrevistas com artistas da cidade.

Serviço

Aniversário de 65 anos da Rádio Nacional de Brasília - terça-feira, dia 31/05

Site: https://radios.ebc.com.br/radionacional

Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr

Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv

YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr

Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr

Twitter: https://twitter.com/radionacionalbr

WhatsApp – (61) 99674-1536

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

São Luís: FM 93,7 MHz

Amazonas: 11.780KHz e 6.180KHz OC

Alto Solimões: FM 96,1 MHz

Aplicativo Rádios EBC, disponível para Android e iOS