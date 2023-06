Frente fria muda tempo e provoca chuva no Rio

A chegada de uma frente fria mudou o tempo na cidade do Rio de Janeiro nesta terça-feira (13), com previsão de chuva para esta noite.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, entre a noite de hoje e a manhã desta quarta-feira (14), há previsão de chuva fraca a isolada na cidade.

Ressaca e fortes ondas

Devido à frente fria, a Marinha alerta que o mar entrou em ressaca, com ondas que podem atingir até 2,5 metros de altura na orla do Rio. O mar agitado com fortes ondas e correntes permanece até a manhã desta quarta-feira.

Os banhistas devem tomar alguns cuidados, como evitar o banho de mar e ficar em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar. Os pescadores que utilizam pequenas embarcações devem evitar navegar no mar aberto neste período.

As temperaturas permaneceram estáveis nesta terça-feira, com mínima de 17,6°C, e máxima de 28,6°C.

Para os próximos dias, a previsão é de céu nublado com chuva e o tempo fechado, devendo se estender até o final de semana. A temperatura deve cair.

O vento úmido vindo do oceano deixará o tempo instável nesta quarta-feira. O céu estará parcialmente nublado a nublado com chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia, podendo ultrapassar o volume de 10 milímetros por hora (mm/h).

Já na quinta-feira (15), está prevista nebulosidade e chuva fraca ao longo do dia. A chuva moderada a fraca continuará até sábado (17).