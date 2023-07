Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de julho de 2023

Ao contrário da maioria dos meses do ano, julho de 2023 não traz consigo nenhum feriado nacional. Por outro lado, o mês tem datas importantes e que alertam para questão fundamentais da nossa sociedade.

Já no dia 3 é celebrado o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. A data celebra a aprovação da Lei Afonso Arinos (Lei 1.390 de 1951), que transformava em infração penal o racismo. Em 2021, o Repórter Brasil fez uma reportagem sobre os 70 anos da Lei. No mesmo ano, o Tarde Nacional entrevistou um especialista no assunto.

O dia 11 de julho é marcado pelo Dia da População. A data surgiu em 1987 e foi sugerida pela ONU para marcar o dia em que o mundo chegou a 5 bilhões de habitantes (hoje, estamos em 8 bilhões). Programas como o Viva Maria e o Rádio Animada já falaram sobre a data:

O dia 13 é especial para os amantes do rock. O chamado Dia Mundial do Rock foi criado em homenagem ao megaevento Live Aid, realizado em 1985. No ano passado, o Repórter Brasil relembrou a data.

O dia 26 é o chamado Dia dos Avós. Em 2014, o Portal EBC explicou a origem da data. A data foi escolhida por ser o dia em que a Igreja celebra a festa de Sant'Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Cristo.

Já o dia 30 é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de pessoas. Normalmente, a data é acompanhada de ações de conscientização e pesquisa (como essa exposição que em 2017 falou sobre o problema e esse estudo de 2019 que apontava que a maioria das vítimas é negra).

O dia 20 é dedicado a duas figuras icônicas. Neste dia, em 2023, o morte de Bruce Lee completa 50 anos e o nascimento de Santos Dumont completa 150 anos. O pioneiro da aviação teve a história contada nesta matéria da Agência Brasil em 2021.

Julho de 2023

1

Nascimento do escritor cearense Caio Porfírio de Castro Carneiro (95 anos) Morte do radialista e apresentador de televisão paulista Édson Cabariti, o Bolinha (25 anos) Criação do Conselho Nacional de Cultura, por meio do Decreto-lei nº 526 (85 anos) - órgão de coordenação de todas as atividades concernentes ao desenvolvimento cultural, realizadas pelo então Ministério da Educação e Saúde ou sob o seu controle ou influência Dia Internacional das Cooperativas - data reconhecida pela ONU - instituída pelo Congresso da Aliança Cooperativa Internacional (ACI) (data móvel)

2

Nascimento do compositor e cantor maranhense Henrique Sapo (95 anos) - Parceiro de diversos artistas locais em sambas, iniciou sua carreira ainda adolescente na Turma do Quinto, foi premiado diversas vezes em concursos carnavalescos e se apresentou em outros estados brasileiros acompanhando grupos tradicionais como o Boi da Madre Deus Nascimento do artista plástico fluminense Athos Bulcão (105 anos) Morte do médico alemão Christian Friedrich Samuel Hahnemann (180 anos) - fundador da homeopatia Após quase seis anos, grupo guerrilheiro FARC libera do cativeiro a deputada colombiana Ingrid Betancourt (15 anos)

3

Nascimento do escritor tcheco Franz Kafka (140 anos) Nascimento do compositor fluminense Wilson Batista (110 anos) - em 2011, foi lançado pelo selo Discobertas em convênio com o ICCA - Instituto Cultural Cravo Albin a caixa "100 anos de música popular brasileira" com a reedição em 4 CDs duplos dos oito LPs lançados com as gravações dos programas realizados pelo radialista e produtor Ricardo Cravo Albin na Rádio MEC em 1974 e 1975. No volume 3 estão incluídos seus sambas "Oh, Seu oscar" e "O bonde de São Januário", ambos com Ataulfo Alves, na interpretação de Gilberto Milfont e As Gatas Morte do compositor fluminense Waldomiro José da Rocha, o Babaú da Mangueira (30 anos) Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial - celebra a aprovação da Lei n° 1.390, a Lei Afonso Arinos, de 1951

4

Morte do escritor paulista José Bento Renato Monteiro Lobato, o Monteiro Lobato (75 anos) Morte do compositor paulista Fernando Álvares Lobo, o Marcelo Tupinambá (70 anos) - durante a sua carreira compôs mais de mil e duzentas melodias, das quais seiscentas foram impressas e gravadas. Marcelo Tupinambá foi autor do Hino Constitucionalista de 1932/MMDC, "O Passo do Soldado", para o qual Guilherme de Almeida escreveu depois a letra, com interpretação de Francisco Alves

5

Dia Mundial da Capoeira - comemoração internacional, que está prevista no Artigo 10 da Convenção Internacional de Capoeira, cuja data deve servir de reflexão sobre o processo de desenvolvimento e afirmação da identidade da capoeira

6

Nascimento do multi-instrumentista, compositor, escritor e artista visual paulista Arnaldo Dias Baptista (75 anos) - fundador do grupo musical Os Mutantes Gama e Silva, então Ministro da Justiça, proíbe manifestações em todo o Brasil (55 anos)

7

Morte do compositor fluminense Wilson Batista (55 anos) Lançamento público do Movimento Negro, em evento nas escadarias do Theatro Municipal de São Paulo, em pleno regime militar (45 anos)

8

Nascimento do ator, diretor de teatro e dramaturgo fluminense João Álvaro de Jesus Quental Ferreira, o Procópio Ferreira (125 anos) - considerado um dos grandes nomes do teatro brasileiro. Em 62 anos de carreira, Procópio interpretou mais de 500 personagens em 427 peças Fundação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) (75 anos)

9

Nascimento do antropólogo teuto-americano Franz Boas (165 anos) - um dos pioneiros da antropologia moderna que tem sido chamado de "Pai da Antropologia Americana"

11

Nascimento do músico compositor e flautista fluminense Joaquim Antônio da Silva Callado (175 anos) - considerado um dos criadores do choro ou "o pai dos chorões" Nascimento do antropólogo paulista Roberto Cardoso de Oliveira (95 anos) Acidente com avião brasileiro mata 122 em Paris, entre os quais, o cantor Agostinho dos Santos e o político e ex-chefe da polícia de Vargas, Filinto Müller (50 anos) Dia Mundial da População - comemoração sugerida pelo Conselho de Governadores do UNDP (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) da ONU após o "Dia dos 5 Bilhões" de 11 de julho de 1987, quando o planeta teria alcançado a então quantidade recorde de 5 bilhões de pessoas

12

Nascimento do médico e fisiologista francês Claude Bernard (210 anos) - conhecido fundamentalmente pela criação da medicina experimental/baseada em evidências Morte do cantor e compositor paulista Agostinho dos Santos (50 anos) Morte do músico de jazz estadunidense Bennett Lester Carter, o Benny Carter (20 anos) - uma das figuras principais do mundo do jazz, desde a década de 1930 até à década de 1990 Malala Yousafzai discursa na sede da ONU (10 anos) - foi a primeira aparição pública desde o atentado que sofreu de um extremista Talibã; é conhecida por seu ativismo pelo direito por educação das garotas no Paquistão, e, por isso, virou alvo dos extremistas. Foi a pessoa mais nova a ser laureada com um prémio Nobel Brasil perde a final da Copa do Mundo 1998 para a França (25 anos) Dia de Malala - ONU declara o Dia de Malala, em homenagem à ativista paquistanesa Malala Yousurfzai

13

Morte do cantor, violonista, clarinetista, tresero e compositor cubano Máximo Francisco Repilado Muñoz Telles, o Compay Segundo (20 anos) - participou ativamente do ambicioso projeto Buena Vista Social Club, um disco produzido por Ry Cooder, em 1996, em que se reuniram os grandes nomes da música cubana Morte do cantor e compositor fluminense Cyro Monteiro (50 anos) A brasileira Martha Vasconcellos é eleita Miss Universo (55 anos) Dia Mundial do Rock - homenagem ao Live Aid, megaevento que aconteceu nesse dia em 1985

14

Nascimento do cineasta e dramaturgo sueco Ingmar Bergman (105 anos) Criação da União de Negros pela Igualdade - UNEGRO (35 anos)

15

Nascimento do cantor e compositor maranhense Josias Sobrinho (70 anos) Capoeira é reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro (15 anos) Dia Mundial das Habilidades dos Jovens - data reconhecida pela ONU

16

Morte da cantora cubana Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso, a Celia Cruz (20 anos) - foi a maior intérprete cubana, tendo recebido vinte discos de ouro e recebendo o título de "Rainha da Salsa" Nascimento do músico fluminense Djalma de Andrade, o Bola Sete (100 anos) - foi contratado pela Rádio Nacional, onde acompanhava cantores e participava de regionais, pequenos grupos e orquestras

17

Estreia do filme musical " The Beatles: Yellow Submarine", em Londres (Submarino Amarelo) (55 anos) O Estatuto de Roma é aberto para assinatura na Itália (25 anos) - o tratado estabelece a Corte Penal Internacional, primeiro tribunal penal internacional permanente Execução do Czar Nicolau II e sua família, durante o andamento da Guerra Civil Russa (105 anos)

18

Nascimento do político, advogado e ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela (105 anos) Invasão do teatro Galpão e agressão contra a equipe da peça "Roda Viva", por membros do Comando de Caça aos Comunistas, o CCC (55 anos) Dia Internacional Nelson Mandela - instituído pela Assembleia Geral da ONU em resolução de apoio a uma data comemorativa iniciada em 2009 pela Fundação Nelson Mandela que incentivava as pessoas a dedicarem 67 minutos de seu tempo na ajuda ao próximo; Nelson Mandela, nascido em 18 de julho de 1918, dedicou 67 anos de sua vida a serviço da humanidade

19

Morte da atriz e humorista fluminense Dercy Gonçalves, aos 103 anos (15 anos)

20

Morte do artista marcial, ator, diretor de cinema, produtor cinematográfico, roteirista, instrutor de artes marciais, filósofo e autor sino-americano Bruce Lee (50 anos) Nascimento do aeronauta, esportista, autodidata e inventor mineiro Santos Dumont (150 anos) Promulgação da Lei nº 8685, que cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual (30 anos) Dia Nacional do Tatuador - instituída pelo SETAP-SP (Sindicato das Empresas de Tatuagem e Body Piercing de São Paulo), para marcar a data em que o tatuador dinamarquês, Knud Harald Lykke Gregersen, chegou em São Paulo, dando início à tatuagem artística profissional feita com máquina elétrica no Brasil

22

Papa Francisco visita o Brasil, para presidir a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no Rio de Janeiro (10 anos)

23

Nascimento do mestre de bumba meu boi Apolônio Melônio (105 anos) Nascimento do músico gaúcho Renato Borghetti (60 anos) - um dos mais renomados artistas representantes da musicalidade sulista, apresenta-se no Brasil, em festivais e festas do Sul e, com o mesmo sucesso, em festas juninas no Nordeste, e em concertos em teatros de diversas capitais, inclusive o Teatro Amazonas, além de apresentacões no exterior, em cidades como Munique e Stuttgart, entre outras Ocorre a Chacina da Candelária (30 anos)

24

Morte do ator, comediante e compositor paulista Rogério Cardoso (20 anos) Nascimento do sociólogo, professor e crítico literário fluminense Antônio Candido de Mello e Souza, o Antonio Candido (105 anos) Nascimento do militar e líder político venezuelano Simón Bolívar (240 anos) Nascimento do poeta, folclorista, pintor, ator, militante do Movimento Negro e do Partido Comunista, e teatrólogo pernambucano Solano Trindade (115 anos) Criação da Polícia Rodoviária Federal, por Washington Luiz, com a denominação de "Polícia das Estradas" (95 anos)

25

Nascimento do cantor goiano Emival Eterno Costa, o Leonardo, da dupla Leandro & Leonardo (60 anos) Nascimento da cantora e compositora fluminense Sueli Costa (80 anos) Criação do Ministério da Saúde no Brasil (70 anos) Nascimento do primeiro bebê de proveta do mundo, Louise Brown (45 anos) Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana, Afro-Caribenha e da Diáspora / Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra Dia Nacional do Escritor - comemoração do Brasil, que teria sido instituída por decreto governamental de 1960, em tributo ao sucesso do "1º Festival do Escritor Brasileiro", que foi organizado em 1960 pela União Brasileira de Escritores, a partir da iniciativa dos escritores brasileiros e então diretores da UBC, João Peregrino Júnior e Jorge Amado

26

Nascimento do cantor inglês Michael Philip Jagger, o Mick Jagger (80 anos) - vocalista da banda "The Rolling Stones" Fundação do Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, o FBI (115 anos) Dia dos Avós - dia festivo de alguma forma comemorado em vários lugares, em louvor a Santa Ana e São Joaquim, que são venerados como pais de Santa Maria e avós do Menino Jesus, além de também serem tidos na conta de padroeiros dos Avós e Caseiros

27

Assinado o armistício decretando o fim da Guerra da Coréia e divisão do país entre as Coréias do Norte e do Sul (70 anos)

28

Morte do cangaceiro pernambucano Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e de sua companheira baiana Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita (85 anos) Nascimento do cantor e compositor paulista Guilherme Arantes (70 anos) Morte do cantor mineiro Mário de Souza Marques Filho, o Noite Ilustrada (20 anos) - em 1958, foi contratado pela Rádio Nacional Dia Mundial de Combate à Hepatite - endossado pela Organização Mundial de Saúde

29

Nascimento do político italiano e que liderou o Partido Nacional Fascista Benito Mussolini (140 anos) Morte do cineasta espanhol Luis Buñel (40 anos) Morte do ator e cineasta piauiense radicado em Brasília Afonso Brazza (20 anos) O presidente dos Estados Unidos da América Dwight D. Eisenhower assina o National Aeronautics and Space Act, instituindo a agência estadunidense de Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA) (65 anos) Início dos Jogos Olímpicos de Londres (75 anos)

30

Nascimento do industrial e fabricante de automóveis estadunidense Henry Ford (160 anos) Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de pessoas - instituído pela ONU

31