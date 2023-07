Avião sai da pista e força fechamento do aeroporto de Florianópolis

O aeroporto de Florianópolis interrompeu as operações de pouso e decolagem na manhã desta quarta-feira (12), depois que um avião da companhia aérea Latam derrapou e saiu da pista durante um procedimento de aterrissagem.

“A aeronave Airbus A321 (PT-MXM) extrapolou os limites de pista no pouso do voo LA 3300 (São Paulo/Guarulhos-Florianópolis) às 9h20 desta quarta-feira”, informou a Latam, em comunicado. Todos os 172 passageiros e sete tripulantes foram desembarcados em segurança e liberados após a avaliação da equipe médica, explicou a empresa.



A Zurich Airport Brasil, concessionária do aeroporto, disse, também em nota, que 20 voos foram impactados pelo fechamento da pista para pousos e decolagens. E acrescenta que fornece suporte às demais companhias aéreas no atendimento e realocação dos passageiros.

Equipes operacionais da Latam e do Aeroporto de Florianópolis trabalham para remover o avião e liberar a pista.

“A Latam está em coordenação com as autoridades competentes para apoiar as investigações do incidente”, diz a aérea.

Remarcações

Por volta das 13h, todos os voos programados até as 16h40 estavam cancelados, de acordo com o site do aeroporto.

A Zurich Airport Brasil pede que os passageiros com voos marcados para esta quarta-feira entrem em contato com as respectivas companhias aéreas para remarcações e informações sobre o voo.

A Latam informou que clientes afetados por essas alterações já foram informados pela companhia e que podem realizar a mudança dos voos sem custos ou solicitar o reembolso integral da passagem aérea. O atendimento pode ser pelo site ou pelo aplicativo da companhia. Há também a central de atendimento telefônica 11 4002-5700.

Ciclone extratropical

A Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) faz alerta para chuva intensa e rajadas de vento em Santa Catarina, por causa da passagem de um ciclone extratropical pela região Sul, o que deve ocorrer nas próximas horas.