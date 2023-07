Cantora Sinéad O'Connor morre aos 56 anos, diz mídia irlandesa

A cantora irlandesa Sinéad O'Connor, conhecida por liderar as paradas musicais em todo o mundo com Nothing Compares 2 U, de 1990, morreu aos 56 anos, informaram o Irish Times e a emissora nacional RTE nesta quarta-feira (26).

"É com grande tristeza que anunciamos a morte de nossa amada Sinéad. Sua família e amigos estão devastados e pedem privacidade neste momento tão difícil", disse a família da cantora, de acordo com a RTE.

Impetuosa e franca -- sua cabeça raspada, expressão de dor e guarda-roupa disforme representavam um desafio direto às noções de feminilidade e sexualidade há muito predominantes na cultura popular -- O'Connor mudou a imagem das mulheres na música no início dos anos 1990.

Artista explodiu no cenário musical global com versão hipnotizante da música originalmente escrita por Prince, voltada diretamente para a câmera do videoclipe que foi visto quase 400 milhões de vezes no YouTube.

Conhecida também por opiniões firmes sobre religião, sexo, feminismo e guerra, ela será lembrada em alguns lugares por rasgar uma foto do papa João Paulo 2º em aparição na televisão no Saturday Night Live.

"Todo mundo quer uma estrela pop, viu?", escreveu ela em suas memórias de 2021, Rememberings. "Mas eu sou uma cantora de protesto. Eu só tinha coisas para desabafar. Eu não tinha desejo de fama."

O'Connor se converteu ao Islã em 2018 e mudou seu nome para Shuhada Sadaqat, embora continuasse a se apresentar sob o nome de Sinéad O'Connor.

"Sua música foi amada em todo o mundo e seu talento era inigualável e incomparável", postou o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, na plataforma de mensagens X, anteriormente conhecida como Twitter, compartilhando suas condolências com "todos os que amavam sua música".