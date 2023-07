SBPC abre neste domingo a 75ª reunião anual, em Curitiba

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) abre neste domingo (23), em Curitiba, a 75ª Reunião Anual da entidade. O tema deste ano é "Ciência e democracia para um Brasil justo e desenvolvido”.

O evento vai até 29 de julho. Estão previstas mesas redondas e conferências sobre mudanças climáticas, reconstrução do apoio à pesquisa científica, inteligência artificial, desenvolvimento nacional de vacinas, entre outros temas. O evento é gratuito.

No total, o congresso contará com mais de 200 atividades, entre debates presenciais e virtuais. As atividades serão realizadas no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no complexo da reitoria, no prédio histórico do campus e na Praça Santos Andrade.

A abertura será realizada hoje, às 18h, no Teatro Guaíra, na capital paranaense, e será transmitida pelas redes sociais.

A programação completa pode ser encontrada no site da SBPC.