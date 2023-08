Companhia de dança da Itália faz primeira turnê no Brasil

Em sua primeira turnê pelo Brasil, a Companhia de Dança Virgílio Sieni, da Itália, promove nesta segunda-feira (7), a partir das 15h, uma série de workshops que envolvem não só atores e dançarinos profissionais, mas também jovens de comunidades carentes. Esse é o caso da Rocinha, comunidade da zona sul do Rio de Janeiro, onde a organização não governamental Il Sorriso dei miei Bimbi (o Sorriso das minhas Crianças), da italiana Barbara Olivi, trabalha desde 1998 com programas sociais de educação para crianças e jovens.

A oficina será dada pelos bailarinos da companhia na Biblioteca Parque da Rocinha e é voltada para adolescentes de 13 a 18 anos de idade. O encontro “é pensado para esse grupo de meninos e meninas que já estudam dança”, disse a diretora do Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro (IIC-Rio), Livia Raponi, que traz a companhia ao país.

Com o título Praticando a Democracia do Corpo, a série de oficinas visa a conduzir os participantes à descoberta do gesto e das possibilidades criativas do corpo em movimento. A segunda oficina ocorrerá nesta terça-feira (8), no teatro do próprio IIC-Rio, às 10h. Poderão participar atores, dançarinos, “mas também pessoas apaixonadas por dança e teatro. É mais aberto a uma plateia variada em termos de idade, de profissão”. Pelo que ela e sua equipe pesquisaram, Livia Raponi afirmou que se trata de experiências imperdíveis. "Não é simplesmente um laboratório de dança, mas tem todo um pensamento, uma filosofia, uma visão de mundo”. Tem que ter interesse para trabalhar com o corpo e com gestos, acrescentou. Ainda há vagas.

O terceiro workshop será na Biblioteca Parque Estadual, no centro da capital fluminense, no dia seguinte (9), às 10h. O público inscrito é procedente de escolas e dança de todo o estado do Rio. Haverá mais uma atividade na Rocinha, no dia 11, às 16h, voltada para crianças de 8 a 11 anos de idade. O último laboratório oferecido pela companhia de dança italiana ocorrerá no dia 17, na Universidade Federal da Bahia (UFBA), que tem uma Faculdade de Dança.

Turnê

Nesta sua primeira viagem ao Brasil, o coreógrafo Virgílio Sieni traz o espetáculo Solo Goldberg Variations, criado por ele a partir da música homônima The Goldberg Variations, de Johann Sebastian Bach. Para ele, o Solo Goldberg Variations constitui “um manifesto, uma representação das fraquezas, das imperfeições, a tensão, as dobras e a poeira, algo que corta o corpo para dar à figura algo que mostre a realidade por meio do corpo tragicômico de palhaço”.

A turnê será aberta nesta terça-feira (8), às 19h, no Teatro da Universidade Federal Fluminense (UFF), situado em Niterói, região metropolitana do Rio. Os ingressos custam R$ 5 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no site https://www.guicheweb.com.br/pesquisa/centrodeartesuff. A turnê é promovida pelo IIC-Rio, em parceria com o Festival Dança em Trânsito.

No palco, a música será executada, ao vivo pelo pianista Andrea Rebaudengo, enquanto os bailarinos de Virgilio Sieni traduzem a principal marca de sua arte coreográfica, que engloba a experimentação do corpo e as múltiplas linguagens da dança. A apresentação em Niterói conta com apoio da Scuola di Cultura de Niterói e do Centro das Artes UFF de Niterói.

No dia 10, às 20h, o espetáculo ocupará o Teatro Sesc Ceilândia, em Brasília. No dia 14, às 19h, a companhia se apresentará no Teatro do Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro; no dia 16, às 20h, o público poderá assistir ao espetáculo no Teatro Fiesp/Sesi, em São Paulo (SP), com apoio do IIC-SP; encerrando a turnê, a companhia se apresentará no dia 18, às 20h, na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, em Salvador.

Das cinco apresentações que Virgílio Sieni fará no Brasil, três ocorrerão dentro do Festival Dança em Trânsito (Brasília, São Paulo e Salvador). A apresentação no Rio de Janeiro conta com parceria da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. O retorno da companhia para a Itália está previsto para o dia 20 deste mês.