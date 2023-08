Enterro de Eloah será nesta segunda na Ilha do Governador

O corpo da menina Eloah Passos, de 5 anos, vai ser enterrado amanhã (14), às 11h, no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. A família da menina foi ao Instituto Médico-Legal (IML) , na região central do Rio, para fazer a liberação do corpo, o que só ocorreu no início da tarde deste domingo (13). Por causa do horário da liberação, com os cartórios fechados, o sepultamento foi marcado para amaanhã.

Os parentes que foram ao IML estavam muito abalados com a morte da menina na manhã de sábado (12), atingida por um tiro dentro de casa enquanto brincava no quarto, na comunidade conhecida como Cova da Onça, no Morro do Dendê. A mãe Claudia da Silva Souza disse que a filha era só alegria.

Eloah foi atingida durante conflito causado pela chegada de policiais militares para dispersar uma manifestação de moradores contra a morte de Wendel Eduardo, de 17 anos, em uma ação da PM no Dendê, que tinha ocorrido mais cedo.