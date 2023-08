Hoje é Dia: Cultura e arte são destaques da semana

A terceira semana do mês de agosto, do dia 13 a ao dia 19, está repleta de celebrações de cultura e arte. No dia 17, por exemplo, é comemorado o Dia Nacional do Patrimônio Cultural. A data é uma homenagem ao nascimento do mineiro Rodrigo Melo Franco de Andrade, historiador, jornalista e advogado que dedicou sua vida e trabalho à preservação do patrimônio cultural brasileiro. Ele foi o primeiro presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e um dos responsáveis pela sua criação, em 1937. Em 2017, quando o Iphan completou 80 anos, a TV Brasil exibiu o episódio Nosso patrimônio, nossa identidade mostrando a importância da preservação do patrimônio histórico.

Mas quando falamos em patrimônio, é comum pensarmos em algo distante, caro, inacessível. E não é. O patrimônio cultural está perto de nós, vivo no cotidiano do brasileiro. Expressões culturais como frevo, samba de roda, rodas de capoeira, o ofício das baianas do acarajé são exemplos de patrimônios culturais imateriais. E que, junto com patrimônio material, que são os bens arqueológicos, paisagísticos e etnográficos; de belas artes e artes aplicadas, compõe o Patrimônio Cultural Brasileiro, que, nesse ano, vai contar com um orçamento recorde para sua preservação. E quem quiser conhecer todos os bens culturais registrados pelo Iphan, basta acessar a plataforma online, disponibilizados pelo próprio instituto.

No dia 16 agosto celebramos os 75 anos de Odair José, que pode não ser tombado oficialmente pelo Estado, mas é patrimônio cultural no coração de muitos brasileiros. Polêmico, censurado, ícone do estilo brega, e com canções que são uma crônica dos costumes do Brasil na década de 70, Odair José participou, no ano passado, das comemorações dos 45 anos da Rádio Nacional da Amazônia. Na ocasião, o artista comentou o fato de suas músicas fazerem parte da vida daqueles que ouvem a emissora nos lugares mais distantes do Brasil e contou, ainda, de que forma sua história foi influenciada pelas ondas do rádio.

Outro patrimônio da música que faz aniversário no dia 16 de agosto é Madonna Louise Veronica Ciccone, ou apenas Madonna. A cantora, compositora, atriz, dançarina, empresária e produtora musical estadunidense chega aos 65 anos sendo celebrada como um ícone do empoderamento feminino, desde muito antes do surgimento dessa expressão. Madonna anunciou sua volta aos palcos para julho, mas teve que adiá-la por conta de uma infecção bacteriana que a levou ao hospital.

O dia 16 também é marcado pela saudade do cantor e compositor baiano Dorival Caymmi, que foi navegar em outros mares há 15 anos. Sua vida e sua obra foram celebradas pelas rádios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) em diversas ocasiões, entre elas no Ponto de Samba de 2022 e no programa Origens relembrado em junho deste ano no Memória Rádio MEC.

Ainda falando de arte, no dia 19 de agosto é comemorado o Dia Mundial da Fotografia. E muita coisa mudou neste mundo cada vez mais cheio de imagens e de fotos instantâneas, desde que, no século XIX, o francês Louis Jacques Mandé Daguerre apresentou o primeiro equipamento fotográfico comercializado em larga escala no mundo. Uma das transformações que impactou a forma de fotografar foi a pandemia de covid-19. Relembre como o texto Fotógrafos buscam novos focos em meio à pandemia marcou 2020 na Agência Brasil.

E o Dia do Artista de Teatro, também no dia 19, será vivido com o palco um pouco mais vazio neste ano. Em 6 de julho o teatro brasileiro se despediu de José Celso Martinez. Zé Celso, como era conhecido, tinha uma linguagem arrojada, interativa, contestadora e revolucionou as artes cênicas brasileiras. Era inquieto, irreverente, transgressor, genial. E o seu trabalho com o Teatro Oficina, e companhia teatral de mesmo nome, influenciou gerações e foi nome importante na resistência aos horrores da ditadura iniciada em 1964. Quem também deixou os palcos terrenos foi o diretor teatral Aderbal Freire-Filho, que morreu na última semana, aos 82 anos. Na TV Brasil, Aderbal apresentou o programa Arte do Artista de 2012 a 2016. Diversos episódios estão disponíveis online .

Esporte- primeiro pódio no basquete

A semana também guarda lembranças especiais para o esporte brasileiro. Há 70 anos, em 13 de agosto, a Seleção Brasileira de Basquete ganhava a medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres, o primeiro pódio do país em esportes coletivos. Já nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, Cesar Cielo conquistou a primeira medalha de ouro da natação brasileira e quebrou o recorde olímpico dos 50m livre, sua especialidade.

O dia 19 é o Dia Nacional do Ciclista. E cada vez mais, além do esporte, a bicicleta tem sido vista como uma alternativa para desafogar o trânsito das grandes cidades. O episódio do Caminhos da Reportagem Bikes: novas rotas para a mobilidade discutiu o tema. E o veículo tem sido usado também para o turismo, e algumas cidades já monitoram o aumento de viajantes sobre duas rodas. Mas, não se pode esquecer que a data foi escolhida para conscientizar a todos sobre a violência no trânsito. Em 19 de agosto de 2019 o biólogo e ciclista Pedro Davison foi atropelado, em Brasília, enquanto pedalava. O motorista que causou o acidente fatal estava embriagado.

Ajuda Humanitária

O Dia Mundial Humanitário, celebrado em 19 de agosto, foi instituído em 2008 pela Organização das Nações Unidas. A data foi criada para lembrar o atentado ao escritório da entidade no Iraque, que vitimou, em 2003, 22 pessoas, incluindo o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Relembre histórias de quem leva a ajuda brasileira para além das nossas fronteiras com a publicação da Agência Brasil Dia Mundial Humanitário: o auxílio de brasileiros em dias de dor.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: