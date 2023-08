Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3 milhões 

As seis dezenas do concurso 2.623 serão sorteadas nesta terça-feira (22), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão pelas redes sociais da Caixa, no youtube e facebook.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

Três sorteios

A partir desta semana, os concursos da Mega-Sena serão realizados sempre às terças, quintas e sábados, dando mais uma oportunidade para os apostadores. De acordo com a Caixa, “com mais um sorteio semanal, aumenta a velocidade de crescimento do prêmio, gerando maior atratividade aos apostadores que preferem grandes premiações”.

Mudanças na Dupla Sena

Outra mudança, que ocorre com a realização dos sorteios da Mega-Sena às terças, quintas e sábados, é a alteração nos dias de realização dos concursos da Dupla Sena. A modalidade passa a ser sorteada às segundas, quartas e sextas-feiras.