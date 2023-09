Incêndio destrói parte do Mercado da Encruzilhada, no Recife

Um incêndio destruiu parte do tradicional Mercado da Encruzilhada, na zona norte do Recife, neste domingo (3). Não houve mortes nem feridos e ainda não se sabe a origem das chamas, segundo as autoridades locais.

O Corpo de Bombeiros informou à Agência Brasil que a corporação foi acionada às 9h30 deste domingo para conter as chamas que se espalharam por dez boxes do mercado do mercado. Um dos principais mercados públicos da capital pernambucana, o estabelecimento conta com 214 boxes, segundo a prefeitura do Recife.

Ainda segundo os bombeiros, parte do teto desabou em decorrência das chamas. Os vídeos que circulam nas redes sociais neste domingo mostram uma intensa chama com densa fumaça saindo de dentro do mercado.

Nas redes sociais, a prefeitura informou que o fogo já foi controlado e que “todo apoio será dado aos permissionários”, que são os comerciantes do local. Ainda segundo a prefeitura, “tão logo seja possível, serão iniciados os trabalhados para o suporte estrutural e a reconstrução da área atingida”.