Programação da TV Brasil traz obras selecionadas em editais públicos

Nesta quinta-feira (21), entra na programação da TV Brasil a série independente Canal da Quebrada, que conta histórias de inovação e sucesso de moradores das periferias do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A série chega à emissora por meio do edital do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro – Prodav/TVs Públicas, que é uma parceria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) com a Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Em setembro, a EBC passa a distribuir às televisões públicas (universitárias, comunitárias, educativas e culturais) as obras selecionadas pela terceira edição do Prodav. No total, são 75 obras das cinco regiões do país, sendo 46 documentários, 15 animações e 14 obras de ficção, que somam 238 horas de conteúdo.

A escolha dos programas, voltados a todos os públicos, foi realizada em janeiro de 2020. O primeiro edital de seleção foi publicado em março de 2018. Além do Canal da Quebrada, está disponível para distribuição a obra Mitos Vivos.

Como acessar o conteúdo?

As emissoras públicas interessadas em ter acesso aos programas precisam assinar um termo de adesão, fazer cadastro e enviar os documentos de comprovação para a Central de Atendimento da EBC.

Se a documentação estiver completa, a empresa receberá um login e senha para acessar os conteúdos.

Para facilitar a identificação do material, as correspondências devem ser identificadas com o nome da obra, número do edital, nome da produtora e região do país onde a obra foi selecionada.

O que é o Prodav/TVs Públicas?

O Prodav/TVs Públicas é uma parceria entre a Ancine, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e a EBC para incentivar a produção de conteúdo regional e independente e também a oferta para as emissoras públicas de televisão.

Cabe à EBC acompanhar o processo de produção dos conteúdos audiovisuais, validar tecnicamente as produções em conformidade com as normas técnicas da empresa e distribuir os programas às televisões públicas que aderirem.

A primeira edição do Prodav/TVs Públicas foi lançada em 2014. A segunda edição ocorreu em 2015; e a terceira, em 2018. O programa ainda tem apoio da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, da Associação Brasileira de Televisão Universitária e Associação Brasileira de Canais Comunitários.

Mais informações podem ser obtidas na página da EBC dedicada ao Prodav.