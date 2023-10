Conferência global de tecnologia e inovação começa no Rio de Janeiro

Tido como o mais completo evento de inovação e tecnologia da América Latina, o Rio Innovation Week será realizado desta terça-feira (3) até sexta-feira (6), no Píer Mauá, na região central da cidade do Rio de Janeiro.

Serão 30 conferências simultâneas, com a presença de cerca 2 mil palestrantes, a participação de mais de 350 empresas e instituições de pesquisa, e expectativa de público superior a 130 mil pessoas.

Entre os palestrantes estarão Graça Machel, considerada uma das mais importantes ativistas africanas, a ex-primeira-dama da África do Sul e viúva de Nelson Mandela, fala no dia 6 de outubro, às 13h30; a cantora Anitta se apresentará no dia 4 de outubro, às 11h, e Marc Randolph, fundador e primeiro CEO da Netflix, fala no dia 6 de outubro, às 15h.

Margareth Dalcolmo, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e pesquisadora da Fiocruz, fará palestra no dia 4 de outubro, às 17h, sobre Como o Negacionismo Afetou o Controle da Pandemia e o que Aprendemos com Isso.

Estreando no Rio Innovation Week este ano, o palco Back2Black trará assuntos como desenvolvimento econômico, empreendedorismo, inovação, negócios e cultura preta. O objetivo é reunir um elenco de grandes personalidades para fomentar temas e discussões e gerar oportunidades com as pautas raciais no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. O empreendedorismo social, a economia das comunidades e a cultura e o entretenimento conduzidos por líderes da cultura preta do Brasil e do mundo farão parte da programação.

UFRJ

A Universidade Federal do Rio Janeiro (UFRJ) terá um estande exclusivo, que vai oferecer aos visitantes atividades e oficinas com temas variados, ligados à educação, ciência e tecnologia. O objetivo é estimular o público mais amplo a conhecer e interagir com as pesquisas, avanços e descobertas que a universidade produz.

Ao longo dos 4 dias, visitantes poderão entrar em contato com pesquisas e projetos ligados ao Museu Nacional, Fórum de Ciência e Cultura, Escola de Belas Artes, Núcleo de Computação Eletrônica, Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem e Escola de Comunicação para entender o que a universidade pensa e espera para o presente e o futuro da sociedade.

Os ingressos para o Rio Innovation Week 2023 estão à venda pela plataforma Sympla.