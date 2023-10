Eclipse parcial da Lua será hoje e poderá ser visto pela internet

Um eclipse parcial da Lua, quando o satélite natural será encoberto pela sombra da terra, poderá ser visto neste sábado (28). Segundo o Observatório Nacional, o fenômeno poderá ser visto na região mais ao leste do Brasil, nos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte e parte de Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Piauí.

Nesse tipo de fenômeno, a Lua fica encoberta por dois tipos de sombras: a umbra, sombra escura que não recebe luminosidade do Sol, e a penumbra, a sombra clara que ainda recebe luminosidade do Sol.

Quando a Lua vai entrando na umbra há o eclipse parcial. Quando está totalmente mergulhada na umbra, ocorre o eclipse total. Quem estiver nos estados acima mencionados terá a oportunidade de ver uma pequena porção da Lua que ficará mordida por parte da Terra, já que a cobertura máxima será de 6% e vai ocorrer durante o nascimento do satélite.

Dicas para ver o eclipse

Para observar o eclipse, o Observatório Nacional recomenda procurar locais com boa visibilidade para o leste, já que a Lua nascerá com o eclipse em andamento. Verifique aqui como será a visualização na sua região.

Para quem não puder observar diretamente o fenômeno, o Observatório Nacional transmitirá em tempo real o eclipse pela internet, a partir das 15h.

Além de exibir imagens do eclipse, os astrônomos convidados pelo Observatório Nacional vão conversar com o público sobre astronomia, astrofísica, telescópios e obtenção de imagens astronômicas. Será possível interagir com os astrônomos, enviando perguntas e comentários através do chat da live no YouTube.

Os eclipses da Lua ocorrem durante a Lua cheia. Ela nasce quando o Sol se põe. Para observar esse espetáculo, é recomendável procurar locais com boa visibilidade para o leste, já que a Lua nascerá com o eclipse em andamento.