Escola Cristo Redentor lança departamento de musicais

Nesta quinta-feira (12), quando se celebra o Dia das Crianças, será lançado o Departamento de Musicais da Escola de Música Cristo Redentor, que terá como coordenador Claudio Botelho, um dos grandes nomes do setor no Brasil. A solenidade vai ocorrer às 9h, no Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, no Morro do Corcovado, dentro das comemorações dos 92 anos do monumento do Cristo Redentor, iniciadas no último dia 9.

Na ocasião do lançamento, o Grupo Dó Ré Mi apresentará um número especial, na presença de artistas convidados, como a atriz Malu Rodrigues. Em seguida, a Sociedade Amigos da Rua da Carioca e Adjacências (Sarca) fará distribuição de um bolo comemorativo aos visitantes. As atividades referentes ao aniversário do Cristo Redentor terão continuidade até o próximo dia 28.

Em entrevista à Agência Brasil, o maestro Leonardo Randolfo, diretor-geral da Escola de Música Cristo Redentor, adiantou que nesse dia será anunciada a realização do primeiro musical da instituição, com entrada em cartaz prevista para agosto de 2024. “É um musical que o Rio de Janeiro nunca viu, com orquestra sinfônica, bem grandioso”, antecipou Randolfo. Trata-se de um dos grandes musicais da Broadway que será trazido para o Brasil e estreará no Teatro Multiplan, situado na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense.

Polos

A Escola de Música Cristo Redentor terá um polo no Rio de Janeiro, com núcleos no Jardim Botânico, na zona sul do Rio, e no centro da cidade. Outro polo funcionará em Petrópolis, em parceria com as Irmãs de Santa Catarina.

A ideia é expandir a escola para todo o país. “A escola nasceu, em um primeiro momento, para ser ampliada para o Brasil inteiro”, afirmou o diretor-geral. Inicialmente serão atendidos os municípios do Rio de Janeiro e da região metropolitana. Leonardo Randolfo informou que estão em negociações com alguns municípios do interior, visando a implantação de núcleos da escola.

O incentivo fiscal para a escola, via Lei Rouanet, está em fase final de tramitação. “O projeto já foi inscrito. Acredito que no mês de novembro já seja publicado no Diário Oficial. A tratativa de patrocínio também está bem avançada”.

Randolfo esclareceu que o patrocínio é necessário, uma vez que a Escola de Música Cristo Redentor não pretende cobrar mensalidade dos alunos, mas atender gratuitamente a população. “Por isso, a necessidade da liberação do patrocínio para a gente poder iniciar o processo”.

O planejamento envolve atender não só crianças e jovens, mas adultos e idosos no programa de cursos. Serão concedidas bolsas integrais. A expectativa é iniciar a Escola de Música Cristo Redentor, em 2024, com cerca de 2 mil alunos. Hoje, já tem 450 alunos inscritos, por conta do Polo de Petrópolis que foi absorvido.

Solidariedade

Em alusão ao mês das crianças, o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, iniciou campanha solidária de doação de livros e brinquedos a crianças em situação de vulnerabilidade social. A ação social Clássico é Brincar tem vários pontos de doação espalhados pela cidade. Quem doar brinquedos ou livros novos ou em bom estado na entrada dos shows do Festival Clássico do Brasil pode adquirir ingressos meia-entrada solidária para o evento que marcado para o período de 20 a 22 de outubro, na Marina da Glória.

Na manhã do dia 12 de outubro, algumas crianças receberão brinquedos no Santuário.

Na área cultural, o Coral e Orquestra + Música, que atende alunos de escolas públicas de Paty do Alferes, e a Orquestra de Cordas de Volta Redonda, do projeto Volta Redonda Cidade da Música, farão apresentações às 14h e às 17h, respectivamente.

No dia 18 de outubro, às 10h30, será realizado o Show Llike 2.0, com o Grupo Dó Ré Mi, para alunos do Centro Educacional Pequena Cruzada, na Lagoa, também comemorando o Dia da Criança. A direção do espetáculo é do maestro Leonardo Randolfo, fundador do Dó Ré Mi, que atendeu ao convite do Padre Omar, para oferecer ao Rio de Janeiro um espetáculo que desperta a esperança de um mundo melhor para as crianças.

Para fechar as comemorações do mês de outubro, serão realizadas festas solidárias pela cidade, com a entrega de brinquedos da campanha Clássico é Brincar. Os eventos ocorrerão no dia 19, às 10h, na Praça da Harmonia, no centro do Rio; no dia 27, às 10h, em Pedra de Guaratiba, na Paróquia São Pedro Apóstolo; também no dia 27, às 14h, em Nova Sepetiba, na Paróquia São Sebastião; e no dia 28, às 11h, na Ilha de Itacuruçá.

A agenda das comemorações está disponível nas redes sociais @cristoredentoroficial e no site. As solenidades podem ser acompanhadas também ao vivo no canal oficial do Santuário Cristo Redentor.